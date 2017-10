Angie Griffin: "Si clasificamos al mundial perdonaré a Pinto"

Angie Griffin es una hermosa Tv Host de TN8, una de las capitalinas más respetadas de la televisión y con más de seis años de experiencia en los medios de comunicación de quien vas a quedar ¡Enamorado!.

¿Cómo es tu vida como presentadora de tv?

Es algo bonito, desde niña me gustó ver televisión local, y siempre decía "algún día estaré en esa pantalla". A los 18 años comencé en un programa que se llamaba Música a la Carta en canal 54 Allí me di cuenta que me gusta la TV.

¿Cómo llegaste a la televisión?

La primera vez fui a un casting, me seleccionaron y quedé en el programa, posteriormente participé en una película, luego me propusieron estar en un programa que se llama Viva la Juventud de TN8.

¿Cómo conllevas tu carrera ejerciendo el periodismo?

He pensado sacar la carrera de periodismo, pero me apasionan las leyes siento que te abre la mente, es algo que como persona tenés que saber.

¿Qué hay detrás de ti cuando te ves en el espejo?

Soy una persona que le ha tocado madurar muy temprano: soy divertida, muy buena amiga, leal, amorosa que se preocupa por los demás, y sobre todo de mucho carácter.

¿Eres coqueta o reservada?

Soy coqueta con la cámara, siempre que estoy frente a ellas sonrió de manera pícara.

¿Alguna vez te ha llamado la atención algún deportista como pareja?

No, no tengo ninguna atracción por ellos.

¿Qué opinas de la selección, vamos o no al Mundial de Rusia?

Ahora la nueva selección no me tenían muy contenta, antes del partido contra México no le tenía fe como muchos hondureños, pero me emocioné mucho cuando pasó a repechaje creo que vamos a ganarlo. Todos a sacar la garra catracha.

¿Quién te tenía resentida Pinto o su Plantilla?

Ambos, creo que no se llevan bien entre ellos y es muy importante que estén en armonía para sacar buenos resultados en los partidos, han tenido un gran avance hasta este punto lo veo ya como un gran logro que estén en la repesca. Si clasificamos al Mundial perdonaré a Pinto.

¿A qué jugador le sacarías tarjeta roja?

A los prepotentes, machistas, vanidosos y egocéntricos, ellos no van conmigo.

¿Te consideras la dama de la televisión de Honduras?

Sí, quiero seguir siendo una persona que admiren por lo bueno que hago, mi profesionalismo y no por lo malo que digan de mí.

¿Eres de las mujeres que quiere casarse o se puede tener una relación abierta contigo?

Definitivamente quiero casarme, soy una persona muy seria. Tengo una realción muy larga no hay manera de tener una relación abierta conmigo.

¿Te han hecho una propuesta indecente?

Nadie que esté en los medios de comunicación se salva de que le propongan situaciones indecorosas.

SU SUEÑOS

Proyecto: Ser una abogada de éxito y sobre todo una profesional de respeto que aporte sus servicios a la sociedad hondureña.

Admira: A la periodista hondureña Carmen Boquín quien actualmente ejerce su profesión en EUA.

Cuando pierde la Selección: Entró en suspenso: "Me como las uñas, grito, y me alegro son muchos sentimientos encontrados en ese momento”.

Comida favorita: La pizza

Equipo favorito: Motagua

Cita perfecta: Una cena de noche

PERFIL

Angie Griffin

•Hondureña

•Presentarora tv

•Estudiante de derecho