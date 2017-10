Funcionaria panameña propone nombrar "Román Torres" a un estadio de la capital

Román Torres es el hombre de moda en Panamá, luego de que le diera el pase al mundial de Rusia 2018 sobre la hora ante Costa Rica y en la última fecha de la hexagonal.

Es por eso que ha generado todo tipo de “locuras” debido a su hazaña: tatuajes, bautizos de bebés e incluso un estadio con su nombre impulsado desde un municipio de la capital canalera.

Así lo explicó Dayanara Cáceres, impulsora del proyecto ante el Concejo Municipal de la ciudad de Arraiján, a midiario.com:

“Sabiendo yo pues que el estadio que tenemos en Arraiján que es de fútbol y también de béisbol, se denomina estadio “El Mystic”, no tiene un nombre particular, pensé que era el momento oportuno más oportuno para poder ofrecer los honores a ese distinguido deportista que aunque no nació en Arraiján tiene muchos años viviendo acá, y estudió en el Instituto Fernando Lesseps. Esta iniciativa es para resaltar la figura de Román Torres”.

Asimismo el alcalde de la ciudad, Pedro Sánchez Moró, aseguró que destinará un millón de balboas para mejoras del recinto deportivo.

Se planea que cuando el proyecto sea aprobado, se organice un gran acto de homenaje para Torres y su familia.