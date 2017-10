Un ciclón llamado Motagua se baja al Marathón de Héctor Vargas

El Marathón de Héctor Vargas no supo mantenerse en la cima del torneo Apertura y Motagua gracias a Rubilio Castillo y Wilmer Crisanto le quita el preciado lugar.



Lo que se vio en el inicio del partido entre los 'Verdolagas' y 'Azules' no fue lo que refleja en el resultado final, los de Diego Vázquez remontaron y triunfaron 1-2 en el estadio Yankel Rosenthal.

Marathón llegó como líder a este juego, con la presión de no caer, pero una expulsión de Samuel Córdova en la segunda parte hizo que el Motagua tomara confianza y así darle vuelta al marcador.



El equipo de Héctor Vargas mostró el deseo de triunfar desde el primer minuto y en el primer tiempo gozó de muchas oportunidades de gol, pero el invitado llegó hasta el 45+3, gracias a Yustin Arboleda que de penal pudo derrotar la portería de Jonathan Rougier.



Pero antes de ese tanto, el delantero colombiano fue asitido por Júnior Lacayo en reiteradas ocasiones, pero este falló, cosa que Motagua no hizo en la etapa de complemento.



Motagua tuvo que hacer un cambio de emergencia cuando el cronómetro marcaba el minuto 16 ya que este chocó con Caue Fernández luego de un tiro de esquina y estará de baja por más de un mes.



Al inicio de la segunda parte Diego tuvo que mover sus piezas y se vio obligado a sacar a Marcelo Santos y en su lugar ingresó Marco Tulio Vega.

Los ataques de Marathón siguieron, pero ya en este tramo del partido, Motagua ya lucía mejor y la defensa de los de Vargas empezaba a tener algunos problemas.



Llegó la expulsión

En una jugada que no llevaba ningún peligro, Samuel Córdova se barrió con mucha fuerza en contra de Wilmer Crisanto y el árbitro Óscar Moncada no dudó y lo sacó de la cancha.



Desde ese momento el Motagua se fue al ataque en busca de ese gol que le diera el empate y llegó hasta el minuto 79 gracias a Rubilio Castillo que no desaprovechó un centro de Wilmer Crisanto para derrotar la portería de José Calderón.



La defensa del Marathón empezó a mostrar debilidades luego del cansancio y de la presión del Motagua, el segundo gol no tardó.



Cuando el cronómetro marcaba el minuto 89 se dio un tiro de esquina y los jugadores del Marathón no marcaron a Wilmer Crisanto y este de cabeza la mandó al fondo para darle el triunfo al bicampeón.

Con este triunfo el Motagua se coloca como único líder del torneo Apertura con 23 unidades y Marathón se queda con 2 puntos.

ALINEACIONES

Marathón: José Calderón, Caue Fernández, Johnny Leverón, Samuel Córdova, Bryan Barrios, Allan Banegas, Júnior Lacayo (Calos Perdomo 63'), Joshua Vargas (Daniel Tejeda 76'), John Paul Suazo (Cristian Cálix 31), Yaudel Lahera y Yustin Arboleda.

Motagua: Jonatha Rougier, Juan Pablo Montes, Henry Figueroa, Marcelo Santos (Marco Vega 46'), Wilmer Crisanto, Félix Crisanto, Héctor Castellanos (Deiby Flores 75'), Omar Elvir, Carlos Discua, Román Rubilio Castillo y Eddie Hernández (Water Martínez 16').