Caue Fernandes: "Mi intención es jugar limpio y fuerte, pero no lesionar a nadie"

El defensa de Marathón Caue Fernandes se vio nuevamente involucrado en una jugada que afectó a un seleccionado nacional: Eddie Hernández.

Al minuto 17, el delantero de Motagua salió en camilla tras un fuerte choque con la cabeza el uruguayo. Lamentablemente Eddie se perderá los dos partidos del repechaje ante Australia.

El mismo defensa verdolaga se vio involucrado en la jugada cuando Carlo Costly se fracturó una costilla y se perdió los juegos ante Costa Rica y México.

Caue habló de la jugada en la que salió Eddie: "Le mando un abrazo y le deseo una pronta recuperación, me siento muy triste porque no es la primera vez que pasa algo similar conmigo. Primero con Costly, que todos ustedes lo vieron, no fue una jugada malintencionada como lo dijo él", comenzó diciendo.

Así describió la acción en la que se lastimó: "Hoy salté a cabecear y lamentablemente sale lesionado. Le mando un abrazo muy grande porque mi intención nunca es lastimar a nadie".

Se acordó de Carlo Costly y le mandó un mensaje: "Él que diga, como Costly lo dijo en su momento, 'puerco que se tiene que ir del país', no sé si es el presidente de Honduras, pero quien diga eso está equivocado porque en toda mi carrera nunca lesioné un jugador. Lamentablemente ese día chocamos y se lesionó, hoy pasa lo mismo".

Fernandes se describe como zaguero recio, pero que no busca dañar a nadie: "Jamás, yo soy un jugador que va fuerte, siempre en todos los partidos doy lo máximo. Lo lamentable es que salté y me pega en la frente, él se golpeó la sien. Me atendieron porque me dolía. Infelizmente el jugador de Motagua se lesiona. Me pone triste porque mi intención es jugar limpio y fuerte, pero no lesionar a nadie".

Las miradas están sobre él: "Obviamente que la gente me va a juzgar, la gente me va a criticar porque es la segunda vez que lesionó un jugador de Selección, que estaba siendo muy importante. La intención mía es defender a mi equipo, pero nunca lastimar nadie".

Nuevamente se acuerdo de Cocherito y deja otro recado: "La idea mía no es ir a chocarlo, yo busco la pelota, al igual que con Costly, pasa que él habla demasiado, me quiso echar del país, se cree el presidente. ¿Sabe que es lo que tiene que hacer? Y se los digo a ustedes, no me gusta la polémica, pero él tendría que hablar con un jugador que estuvo en Uruguay, Tyson Núñez, no lo conozco, pero que le pregunte a él como le pegaban allá. Le daban de mala leche, pero sabe que hacía él se paraba y hacía goles, salía campeón. Aquí yo fui a chocar nada más, nunca la con la intención de lastimarlo".

