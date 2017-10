Explotó Nerlin Membreño: "Saíd siempre termina de guapo"

Después de salir expulsado en el partido, el técnico del Honduras Progreso, Nerlin Membreño, habló con la prensa y no se detuvo para dar sus fuertes declaraciones en contra del arbitraje que se dio hoy en el estadio Nacional.

"Parece que a uno le ven la cara de payaso, ya que hay mucha gente involucrado en situaciones que a uno lo distraen y lo hacen alertar ciertas situaciones", comenzó diciendo Membreño.

Además lanzó duro en contra de los comentaristas que estuvieron en la trasmisión televisiva del partido. "A lo mejor aparecen un montón de especialistas que no han jugado fútbol y otros que jugaron, pero el estómago les llama a que analicen y empiecen a decir que fue penal, que pegó en la mano. Yo no sé si cuando un jugador está de espalda y le pega en la mano, es penal. Yo al menos jugué fútbol y lamento esto".

También lanzó su dardo por el silbante novato que le pusieron. "A mí no me gusta que el árbitro vaya al camerino a conquistarme, decirme cosas, mire que viene un árbitro novato. Este es el tercer partido que nos pita un árbitro novato, ¿Nos ven fácil o qué?, entonces todas estos cosas le arden a uno. Yo me estoy jugando la vida, la posibilidad de comenzar una carrera, pero me mandan silbantes que no saben manejar los partidos y este muchacho (Alex Morazán) tiene años de estar en reservas".

Y siguió con el central: "Después me mandan a Saíd (Martínez), que es como que tenga el pito él, diciéndole todo. Yo creo que al final quisiera hablar de fútbol y que la UPNFM nos gana bien, porque lo buscó, pero no puedo hablar de eso. Hablo de que me siento agredido, nos asaltaron el bus afuera y en el campo también".

Nerlin ha salido muy molesto con el tema arbitral en Tegucigalpa. "Saíd siempre termina de guapo, él se cree que manda en el fútbol, el arbitraje y lo dejan hacer el relajo que hizo en el partido. En esto a uno lo personalizan mucho, ya que cuando uno estuvo allá (Olimpia) los denunció y ahora vienen y se la desquitan".

"¿Cuál es el joder de toda la vida de los árbitros, de la gente de a fuera, el medio ambiente?, siempre tienen que estar decidiendo, un árbitro, una opinión, un dirigente y ¿por qué no dejamos que sean los jugadores que desarrollen el juego?", finalizó Nerlin Membreño.

No conforme con esto, Nerlin tiró duro también en redes sociales:

toco ver mi equipo perder un partido y las sensaciones que me quedan, 3 juegos de árbitro novato cuarto árbitro andaba con el pitó — Nerlyn Membreño (@Nerlyn5) 22 de octubre de 2017

Después más pendientes de donde estaba. Viendo el juego. Que sucio todo. Tranquilos tiene control de todo disfruten mientras puedan — Nerlyn Membreño (@Nerlyn5) 22 de octubre de 2017