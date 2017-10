Wilmer Crisanto a Marathón: ''Chocaron con un grande''

Wilmer Crisanto se convirtió en héroe inesperado de la remontada de Motagua ante Marathón. El "Congo" asistió en el primero y anotó de cabeza el segundo.

Para el carrilero derecho, los azules arriesgaron cuando iban perdiendo: "El trabajo de nosotros fue irnos arriba, quedamos mal parados, pero gracias a Dios Marathón no se dio cuenta de eso", dijo.

Crisanto hizo un resumen muy escueto del encuentro: "El primero tiempo fue muy enredado, en el segundo tiempo con el resultado en contra arriesgamos y nos ajustó".

Piensa que la victoria le corta las alas a su rival de turno: "El objetivo era sumar y obtener un resultado positivo. (de ganar) Con cinco puntos arriba, el Marathón hubiese sido muy difícil bajarlo, venían de cuatro partidos de ganar, hoy chocaron con un grande y se les dificultó, estamos muy felices".

Sobre la actuación que tuvo, dejó el mérito a todo el equipo:"Esto es en grupo, mi trabajo no es hacer goles, pero la que me toca tiene que ir para adentro", manifestó.

¿Les facilitó la remontada Vargas con los cambios qué hizo?, "No es faltarle el respeto, pero no pudo leer el encuentro, los dos carrileros de nosotros nos quedamos rotundamente arriba, solo nos quedamos dos defensas", explicó.

Y añadió sobre el tema: "Puede que sí, porque no leyó el encuentro, te digo nos quedamos mal parados. Nosotros arriesgamos y nos ajustó. Conseguimos el 2-1 y Diego me dijo que me quedara allá arriba, queríamos más", finalizó.