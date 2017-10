Olimpia le pasa por encima a un timorato Real España que se estancó

Real España da pena. Con el equipo que tiene, no pudo contra los suplentes del Olimpia que le endosaron un pesado 3-0 que deja al equipo de Maradiaga en el quinto lugar y lejos de poder aspirar a los puestos de clasificación directa. Pudieron ser cinco o seis goles pero los postes evitaron una pena mayor.

Que decir de Olimpia. El cuadro de Carlos Restrepo aprovechó las debilidades de la zaga del Real España que no contenían nada. Bryan Moya y Marcelo Canales la penetraban como cuchillo en mantequilla… Increíble que un equipo grande se vaya a jugar de esa forma a la capital.

Los aurinegros solo han sumado un punto de los últimos nueve que disputó. Olimpia se recuperó tras la caída en la pasada jornada contra Vida y esto le inyectó un golpe anímico para el juego de gran final contra el Santos de Guápiles por la Liga Concacaf.

Los albos comenzaron temprano golpeando la portería de Kevin Hernández. En la primera jugada del partido apareció el delantero Jorge Bengoché que con gran definición abrió el marcador. La defensa nuevamente se quedó parada. Un centro desde la derecha de Moya, fue suficiente para que el delantero de cabeza marcara.

Real España reaccionó y pudo igualar el partido pero increíblemente el delantero Ángel Tejeda se la perdió solo frente a la portería de Donis Escober. Esto le bajó el gas a los sampedranos y motivó a los merengues que se fueron encima buscando el segundo y lo consiguieron.

Corría el minuto 28 del primer tiempo cuando Kevin Álvarez tomó un balón solo en el vértice izquierdo del área y tras controlarla y esperar la salida de Kevin Hernández, se la puso por abajo, imposible y firmaron un juego al que prácticamente sentenciaron.

SEGUNDO TIEMPO SIN DESPEINARSE EL LEÓN

En la segunda parte Olimpia hizo ingresar a tres jugadores titulares para guardar el partido. Luis Garrido le dio equilibrio en la recuperación, José Reyes tenencia de la pelota y Roger Rojas ingresó a liquidar el encuentro.

Gerson Rodas le sacó pintura al poste con un violento disparo de media distancia. Primi de brazos cruzados solo miraba como su equipo quería pero no podía. Mario Martínez nuevamente tuvo los 90 minutos pero no se notó en el partido, Claros y Delgado fueron superados en todo momento por Moya y Rodas y así no se juega a ganar.

Finalmente para ponerle la cereza al pastel, llegó Roger Rojas quien desde la banca puso el tercero en el tiempo de descuento. German Mejía se filtró en el área, sirvió para el Ro-Ro que definió con clase para reencontrarse con el gol y firmar un 3-0 que deja al Real España en el quinto lugar de la tabla y el miércoles va contra un agrandado Real Sociedad que ya sabe ganar en San Pedro Sula.