Primi Maradiaga tras derrota con Olimpia: "Ya no sé qué más hacer"

Real España cayó 3-0 ante Olimpia en su visita al estadio Nacional de Tegucigalpa y el técnico Ramón "Primitivo" Maradiaga dio la cara y reconoce que su equipo careció de ideas.

"En este último juego sin ninguna idea. Prácticamente le entregamos la primera parte al Olimpia, con dos distracciones nuestras se pusieron en ventaja", inició contando en rueda de prensa.

Y agregó: "Indudablemente el culpable soy yo en las decisiones y trabajo de la semana que se ve reflejado en los partidos. Prácticamente estamos renunciando a las aspiraciones de estar en un primer lugar".

Maradiaga explicó que ha conversado con sus jugadores sobre lo que está ocurriendo, pero no se consigue el cambio deseado.

"Hemos hablado, pero el que falla soy yo porque soy el que decide. Dentro del campo damos una imagen muy triste, por ratos se encuentra lo que andamos buscando. Hemos hablado bastante, de los conceptos que queremos, en qué fundamentamos la idea para que lo puedan desarrollar y no hay respuesta. No sé qué más hacer, porque hemos dejado ir puntos importantes y pueden estar pesando de cara a la etapa final del torneo".

La realeza suma tres partidos al hilo sin sumar. Al ser consultado si lo que ocurre es por problemas de deudas con los jugadores fue muy claro.

"Pesar pesa, no somos invulnerables a estas derrotas, más cuando es un clásico y ante un rival que uno busca ganar. Más cuando se aspira a pelear por una primea posición. Lo otro (económico) no tiene que pesar, al equipo no se le adeuda nada, lo digo con propiedad. Aquí es meramente futbolístico", concluyó.