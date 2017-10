Ramón Maradiaga revela las causas de su salida del Real España

Ramón Primi Maradiaga, extécnico del Real España, se refirió a su salida del equipo sampedrano y descarta que existan problemas internos en el equipo y menciona que se va porque no se siente capaz de levantar el equipo.

“Con mucha pena y en el buen sentido de las partes, se aceptó mi postura y ya el equipo queda en libertad de considerar el entrenador que pueda regresar en este momento”, inició diciendo Primi al programa Panorama Deportivo de Radio Internacional.

Y siguió: “Los resultados no se estaban dando, eran dos jornadas de la segunda vuelta pero uno se da cuenta cuando hay una evolución y en ese sentido yo analicé y me di cuenta que no estaba haciendo lo positivo que se pretendía y por esto tomé la decisión”.

Sintió que faltó apoyo de los jugadores, se le consultó: “Desde ningún punto, la directiva me dio todo el respaldo. De los jugadores no puedo objetar nada, ellos fueron entregados pero el reflejo se dio en los partidos y hablo de estos dos duelos (ante UPN y Olimpia) donde no mostramos lo que uno pretende. Siendo el responsable de esto, me di cuenta que no podía dar más y no había un crecimiento y no vamos a aferrarnos a un puesto solo por cumplir un compromiso”.

Fue muy claro en su renuncia: “Por eso dije al inicio que hubo mucha cordialidad, intercambiamos palabras con la directiva y dimos por terminado la parte laboral por el club. Fue una plática se hizo un análisis y uno es consciente de lo que se espera de la institución y no se estaban dando las cosas”.

NO REGRESA AL MOTAGUA Y VA A ESTUDIAR MÁS

Primi habló de sus últimos trabajos: “Recientemente estuve en el Vida donde se le dio continuidad a Elvin López y dejé una base. En la Selección de El Salvador no se pudo por cuestiones dirigenciales y aquí cuando las no cosas están para lo que uno pretende hay que hacerse a un lado”, declaró.

Maradiaga solo ha ganado títulos con Motagua y defendió su postura: “Hay que respetar esas opiniones, en los equipos donde yo he estado he dado todo. Mi situación en Motagua está cerrado, yo tengo que vivir el presente, respeto las opiniones y todo mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, yo estoy tranquilo”.

“Quizás no tuve la capacidad de transmitir la idea de juego que se quería desarrollar y eso pasa factura. Pero la permanencia de todo entrenador son los resultados, ahora que perdimos dos partidos de la segunda vuelta, uno se da cuenta que es lo que realmente está haciendo. Real España tiene suficiente material para salir adelante”.

Existen problemas internos: “Durante estuve yo, en la parte administrativa no hubo, tampoco en la parte deportiva, sería faltar a la ética hablar de eso en este tiempo de casi ocho meses. Es falso que se deba dos meses de sueldo, el equipo está al día, no hay atraso en los pagos para decir que eso fue motivo, no puedo señalar nada. Estoy en deuda yo porque se me brindó toda la comodidad de trabajo y no tuve la capacidad para manejar ese momento”.

Sobre su futuro comentó: “Ahora vamos a ver que sigue, porque acá en Honduras ya no puedo dirigir por lo menos lo que resta del torneo, voy a buscar fuera del país para seguir trabajando, sino seguiré preparándome para seguir en la vanguardia”.

En Real España se queda el resto del cuerpo técnico, solo se va el entrenador Ramón Maradiaga quien estuvo 10 meses en la dirección técnica y el equipo quedó en la quinta posición con 17 puntos.