Mateo Yibrín: "'Primi' es un buen entrenador, pero esta vez se equivocó"

El ex presidente del Real España, Mateo Yibrín habló luego de que Ramón "Primi" Maradiaga anunciara su renuncia de su cargo como técnico del equipo 'Aurinegro'.

Yibrín fue entrevistado por el programa Vistazo Deportivo y tocaron el tema de la salida de Maradiaga, el problema del Real España y técnicos hondureños, la plática se alargó y quedó tiempo para comentar sobre Héctor Vargas.

OFICIAL: RAMÓN MARADIAGA RENUNCIA A SU CARGO DE TÉCNICO EN EL REAL ESPAÑA

El ex directivo no comparte que si él decide poner un tuit eso afecta a la plantilla "Imagina que si el (Real) España es un equipo grande y no se puede opinar porque se desbalancea el técnico y los jugadores, entonces no son ni técnico y jugadores para equipo grande".

Mateo dio su punto de vista y asegura que el problema en el equipo 'Catedrático' es "El tema es deportivo, el España necesita un técnico que ponga orden, que sepa a lo que se va a enfrentar en cada jornada y que estimule a los jugadores".

"No sé a quien van a poner", dijo Yibrín sobre el posible reemplazo de Maradiaga y agregó que él "como españolista siempre voy a apoyar al Real España, tomen la decisión que tomen, tenelo por seguro, ya sea que lleven un técnico nacional o extranjero".

Llegó el momento de hablar del técnico que acaba de dejar de ser técnico de los 'Aurinegros' "'Primi' es un buen entrenador, pero esta vez se equivocó. Cuando yo estaba llegamos a la final y esta vez tuvo un mejor plantel".

Yibrín también criticó a los técnicos nacionales "Es algo que me da tristeza que todos los técnicos hondureños en el Real España, fracazaron ¿Con quién ganamos los títulos? con técnicos extranjeros".

Y agregó "El técnico hondureño no se actualiza, no estudia, no se prepara, piensa que lo sabe todo y eso es lo que pasa".

"Mirá (Héctor) Vargas que bien le va en el Marathón, sin fichajes, creo que no hizo ni un mes de pretemporada y mirá lo que está logrando", expresó Mateo.