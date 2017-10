El periodista guatemalteco de Antigua Sports, Rolando Solares, fue el único del país centroamericano que tuvo la oportunidad de votar para los premios "The Best" de FIFA.

Solares votó por el tico Keylor Navas y explicó que solo él pudo votar en Guatemala por la suspensión que tiene dicho país por FIFA.

TICO KEYLOR NAVAS NO ASISTIO A LA GALA "THE BEST"

Keylor Navas fue uno de los nominados para el premio al mejor portero, mismo que se dejó el italiano Gianluigui Buffon.

"Keylor mereció mejor suerte en los premios The Best. Sus actuaciones fueron determinantes para un histórico Real Madrid, en el que evitó derrotas y cambió el rumbo de partidos en el que el equipo no respondió", comentó a Diez, Rolando Solares.

El comunicador chapín fue más allá sobre Keylor Navas y criticó que es "increíble que, a pesar del nivel de Keylor, algunos todavía no valoran la calidad del tico".

Solares además detalló que Keylor Navas ha logrado poner a Costa Rica en la élite del fútbol mundial.

"Con su calidad, Navas a metido a Costa Rica en el mapa mundial de la élite", mencionó Solares.