Erick Gallegos asume el mando del Real España en sustitución de Maradiaga

La oportunidad a tocado a su puerta y está listo. Erick Gallegos asume el banquillo del Real España ante la renuncia de Ramón "Primitivo" Maradiaga.

Elías Burbara, presidente catedrático, confirmó a DIEZ la decisión de que Gallegos se quedara en el banquillo.

"Erick será el entrenador del equipo porque en este momento no estamos en busca otro técnico. Al menos no en las proximas 3 a 5 fechas. Así que no creo que haya cambio de DT", dijo Burbara.

Gallegos vistió la camisa del Real España en la década de los 90. También jugó con Broncos de Choluteca.

En 2015 retornó a las filas del equipo aurinegro para ser asistente técnico de Mario Zanabria.

También ha dirigido las reservas del club y fue la mano derecha de Miguel Falero y "Primi" Maradiaga.

A Erick Gallegos le tocará debutar este miércoles (7:00PM) ante Real Sociedad estadio Morazán y serán sus resultados lo que definan su futuro.