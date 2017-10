Erick Gallegos: "Espero un Real España alegre, frontal y que le guste ir al ataque"

Alegre e ilusionado, pero consiente de la responsabilidad. Así se encuentra Erick Gallegos tras ser confirmado como nuevo técnico del Real España. Habló de sus objetivos y lo que debe esperar la afición.

"Me siento listo. He tenido excelentes entrenadores delante de mí y creo que supe sacar lo mejor de cada uno de ellos. Ahora me toca ponerlo en práctica", contó en entrevista a DIEZ.

Gallegos explicó que fue Elías Burbara, presidente del club, quien llegó a la sede del club para darle la noticia y "me presentó ante los jugadores como el técnico interino".

"Yo soy sensato. Pienso que los técnicos dependemos de resultados y esperamos hacerlo bien. La ambición y la meta nuestra es quedarnos hasta el final del torneo", agregó.

Gallegos sabe muy bien lo que significa este reto, fue jugador catedrático y sabe lo que lo exigente que son los seguidores. ¿Nervios? Le consultamos y fue claro.

"Con miedo no. Con una gran responsabilidad porque sé lo importante que es Real España, lo que la afición quiere del equipo y es lo que pretendemos darle. Para eso vamos a trabajar, para tratar de poner al mejor 11, que no de un balón por perdido y sienta el amor por la camisa".

Ha recibido consejos de varios amigos estrategas e incluso de dirigentes. "También de la familia e incluso de directivos amigos que se han acercado. Estoy agradecido con ellos, pero ahora debo tomar las decisiones y espero equivocarme lo menos posible".

DEBUT CON REAL SOCIEDAD

Su estreno será este miércoles en el estadio Morazán ante los tocoeños. Pide a la hinchada que los acompañe.

"Esperamos que la gente llegue y le brinde el apoyo al equipo porque es cuando más se necesita. Aunque el equipo está compenetrado en lo que quiere, tenemos que hacer un buen partido y darle una gran alegría a los seguidores y la directiva".

Ya tiene en su mente el once para este partido, no lo brindó, pero sí confirmó que hará algunas variantes.

"Ya lo tenemos, falta mañana retocarlo. Habrá cambios, no tanto en estructura ni juego, sino en nombres. Real España tiene una gran plantilla y no habrá problemas en eso".

En su primera charla con sus pupilos. "Hacerles ver el compromiso, que no podemos estar dando "tumbos" como en estos dos partidos, tenemos que volver a la senda del triunfo. Tenemos equipo no para eso sino para pelear el campeonato".

¿A qué aspira Erick Gallegos? Le consultamos. "Este es un equipo grande y apuntamos a lo mejor. Hay que apuntarle a las estrellas para pegarle a la luna. Siempre a lo más alto".

Por último brindó detalles del equipo que veremos bajo su mando. "Espero un equipo alegre, que sea frontal y que le guste ir al ataque, presionando al rival en todo momento y dándole la alegría a la afición con goles", cerró.

LO DIJO:

"Como persona no cambiamos. Pero hemos adquirido más conocimientos, sabemos en el medio que nos metemos. Que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, que la oportunidad que hemos estado esperando se ha dado y esperar que la gente valore nuestro trabajo".

"Ya recuperamos a Omar Zalazar y tenemos plantel completo para este partido con Real Sociedad".