Alta tensión entre Wilfredo Barahona y la prensa en San Pedro Sula

Se calentó la conferencia de prensa de Wilfredo Barahona, lateral derecho de Real España. El tema principal parecía ser la salida de Ramón Maradiaga y el ascenso de Erick Gallegos hasta que Wilfredo lanzó una frase en alusión a los medios.

"A veces ustedes comienzan a tirar dardos al aire y presionan a la junta directiva y la gente", dijo Barahona.

¿Qué tanto influyeron los medios en la salida de Primi? "En ese punto creo que pesa bastante porque imaginate que un entrevistador en Tegucigalpa me dijo que un colega de ustedes, que está aquí, dijo que a nosotros no nos había pagado ¿Y qué les interesa a ustedes si no nos han pagado? Ese es pedo de nosotros, si nos pagan o no, es pedo de nosotros. Eso no viene al caso", disparó el Pistolero.

Siguió atizando contra los medios de comunicación: "Meten leña al fuego para desestabilizar el equipo, ustedes a lo que van y nosotros a lo que venimos. En cierto puntos son parte importante, pero también a veces se pasan. Mirá la pregunta que le hiciste al profe Erick, lo estabas matando, pero el hombre a la larga salió ileso en ese ataque que le hicieron".

El periodista Jorge Blanco le consultó cuál consideraba que era ataque al técnico: "Acordate las preguntas", le dijo Wil '¿qué le vas a cambiar al equipo?, le hiciste tres bombazos que ni Rocky Balboa los hubiese aguantado. Pero aquí estamos nosotros tanquilos siempre, pensado que lo mejor que viene es para el equipo'.

Ahí tomó la palabra nuevamente el comunicador y le dijo a Barahona: "Te voy a aclarar algo, cuando es de sueldo hay futbolistas que van a buscar al periodista -para decir no me han pagado-cuando les pagan ya no dicen que la noticia ayudó. Eso del sueldo sale de ustedes los jugadores", dijo.

Nuevamente intervinó Wilfredo en actitud menos confrontativa y cómica manifestó: "Señores ya nos pagaron. Jorge vos sabés que yo te amo, pero a veces son cosas que hay que evitarlo. A mí no me interesa si a ustedes les pagan".

Y luego nuevamente aconsejó: "Hay que tratar de evitar eso porque a veces no viene al caso" y recibió como respuesta de Rigoberto Rivera de Televicentro: "que lo eviten los jugadores entonces".

La discusión no continuó cuando el futbolista cortó la conferencia de prensa abruptamente y se despidió: "señores, el Pistolero Barahona". Así se retiró de los micrófonos.

