Erick Gallegos: "Me veo levantando la copa con Real España"

Erick Gallegos fue presentado como técnico de Real España. No menciona que sea interino. Los buenos resultado lo mantendrán en el cargo.

Es un hombre de casa, que tiene más de nueve años trabajando con los aurinegros. Habló de lo que pretende ver de su equipo ante el Real Sociedad.

¿Qué piensa cambiar de Real España?

Futbolísticamente poco, el equipo tiene bastante volumen de posición y vamos a seguir apostando a eso. Lo que necesitamos cambiar un poco es la actitud y la forma de encarar los partidos. Que los muchachos de den cuenta que esto es Real España, un equipo grande que tiene que estar en los primeros lugares y peleando el título.

¿Imaginó que iba a llegar este reto?

Sinceramente no, en este momento no lo imaginaba, no creí que pasaría esto con el profe Ramón, pero la oportunidad se dio. Nos hemos preparado todo este tiempo con diferentes técnicos de muy alta calidad, además que son muy buenas personas. Es momento de aprovechar.

¿Qué cosas cambiará de lo que vio del proceso Ramón Maradiaga?

La verdad que de todos los técnicos se aprenden cosas buenas. Algunas no tanto. La sabiduría está en eso en saber aprovechar lo que sabe cada persona. Sabemos que hay algunos detalles que debemos trabajar en ellos, pero la mayoría de las cosas están bien, los muchachos están bien. Lo demostraron en el entrenamiento y creo que con muy pocos cambios el equipo saldrá adelante.

Muchos están a favor de su nombramiento, otros lo cuestionan.

Agradecer a la gente por el apoyo que brindan en las redes sociales. Hay algunos que no estarán de acuerdo. Estoy de acuerdo ellos, quieren un entrenador de experiencia, pero la junta apostó por mí, ellos creen que estoy preparado para el reto.

¿Ya tiene el once para enfrentar a Real Sociedad?

Desde el momento que dijeron que yo podía asumir el reto empecé a trabajar en eso. Tenemos la cantidad y calidad de jugadores para hacer las rotaciones que se necesiten.

¿Cómo le gusta jugar?

Tenemos para hacer cualquier cantidad de rotaciones. Creo que soy un técnico que no se aferra a un sistema de juego. En los tiempos modernos, dentro del mismo juego se cambian tres o cuatro sistemas, en estos días leí que Pep Guardiola jugó con 24 sistemas de juego diferentes.

Ya con este reto en manos ¿Hasta dónde se ve con este Real España?

Me veo levantando la copa. Con el equipo que tenemos, viendo la actitud de los muchachos en el entreno de hoy, salí muy contento. Convencido que Real España saldrá de esta situación comenzando en este partido.

VER TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL

¿Ha pensado en algún candidato para que sea su asistente?

El presidente me comentó que fuese pensando en el asistente, le dije que hay que salir de esta racha de juegos y de ahí pensaremos en los demás.

¿Hay posibilidad que venga su hermano Gustavo?

Podría ser, pero no puedo anticiparme ahorita. Primero estoy enfocado en sacar estos tres partidos que se vienen. Después veremos si nos sentamos como técnico de Real España, pediríamos un cuerpo técnico.

¿Se considera un apagafuegos?

Soy un empleado del club, tengo nueve años de trabajar para la institución. Es la oportunidad que he estado esperando. Ayer estuve hablando con mi hermano en la noche, nos desvelamos haciendo equipos y planteando sistemas de juego. Estuve con otros amigos técnicos también. El apoyo es total de parte de ellos.

¿Qué ha cambiado del domingo al entrenamiento de este día? Ha mencionado mucho el tema de actitud.

Los muchachos tuvieron una reunión a puerta cerrada, realmente pensaron las cosas que se estaban haciendo bien o mal, si no se estaban dando al 100% y creo que en eso está cambiando Real España. El pensamiento de los muchachos es distinto, vieron que la directiva quiere campeonato a cómo de lugar. No importa el técnico que esté. La gran responsabilidad es de ellos, son los que juegan y tienen la calidad.

¿Cómo se verá su Real España mañana?

Tengo una concepción desde los años 90, cuando yo jugaba que Real España era un equipo aguerrido, que no daba una pelota por perdida y eso es lo primero que quiero ver en mi equipo. Que defiendan al equipo y que tengan el amor por la camiseta.