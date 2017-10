Pinto: "Decirles que no he soñado con clasificar al Mundial sería una mentira"

Pese a la imagen negativa que se está vendiendo de Honduras en Australia, Jorge Salomón, presidente de la Fenafuth, comentó que los australianos no han solicitado nada fuera de lo normal durante su estadía en San Pedro Sula.

Fenafuth puso a la venta más de 39 mil entradas para la ida de repechaje Honduras-Australia

"Les pondremos la misma seguridad que nosotros utilizaremos cuando viajemos en condición de visitante. Jugaremos en nuestro país, un lugar hermoso, tranquilo y con todas sus bellezas. Así que no creo que haya necesidad de brindar nada excepcional que se le haya brindado a otras selecciones que han venido al país. Aquí estuvo Canadá, México, EEUU, Costa Rica, Trinidad & Tobago. La misma cortesía que tuvimos con esos visitantes tendremos con Australia. No habrá ningún incidente en San Pedro Sula" comentó.

Salomón reveló que los australianos tendrán algunas entradas de cortesía aunque el estadio Olímpico deberá estar pintado de Azul y Blanco.

"Se le brindará lo normal que nosotros damos a una Federación que viaja con su Selección, unos 150 boletos. Además quiero decirles que va una bonita comitiva a Australia para apoyar a nuestra Selección hondureña".

El federativo comentó que al final del repechaje habrá un estudio para ver cuánto costó el proceso, ingresos y egresos de la Federación.

"Vamos a una liquidación final cuando termine el proceso eliminatorio. Los ingresos de taquilla no han sido los mismos de procesos anteriores. Este es un momento nuevo, final y gracias a Dios que estamos peleando por un Mundial. Vamos a hacer una gran taquilla en el juego contra Australia y saldremos con todas las necesidades económicas que tenemos para el viaje. Cumpliremos con todo. Estamos satisfechos con este proceso y estamos con toda la fuerza y con toda la fe para estar en Australia" expresó Salomón.

PINTO PIDE IR PASO A PASO

Jorge Luis Pinto también estuvo en la conferencia de prensa de la boletería y reveló que sueña muy seguido con la clasificación al Mundial.

"Decirles que no he soñado sería una mentira, lo he soñado pero vamos despacio. Vamos a ganar primero acá para poder soñar con más seguridad el resto de los días. Hay que ir despacio" señaló.

La planificación del viaje a Australia está definida en un 90%. "Ya está en un plan y estaremos escogiendo la mejor opción. Estamos afinando algunos detallitos de la logística con el entrenador. Pienso que al final de esta semana lo tendremos todo finiquitado" aseguró Salomón.

Por su parte, Jorge Luis dio su punto de vista... "Estamos viendo todo, el viaje, la ida después del partido, la parte fisiológica de los jugadores, todos los controles médicos que hay que hacer pero no vamos a dar ventaja. La experiencia nos enseña que podemos ganar cositas y eso lo vamos a hacer con la Selección para que llegue bien y entrenemos de la mejor forma. Jugaremos de la mejor forma el partido de la clasificación".