Carlos Restrepo: "Tenemos que ir a Costa Rica con la idea de voltear la serie"

Olimpia realizó su última práctica en el estadio Nacional de Tegucigalpa a puerta cerrada, donde su entrenador Carlos Restrepo trabajó la idea que juego que intentará plasmar este jueves en Costa Rica ante el Santos de Guápiles.

Restrepo brindó detalles de su equipo para esta vuelta de final de Liga Concacaf en suelo tico.

¿Cómo prepara el equipo para este partido de la final?

Hay un punto muy alto para nosotros, pero lo primero es recuperar a los jugadores, creo que es fundamental porque algunos actuaron el domingo y lógicamente otros que venían con la carga del otro juego y el resto que no había actuado ha trabajado conmigo ayer y hoy por la mañana se trabajo con la pelota y en la definición.

¿Tiene todo el grupo a la disposición?

Ustedes saben que Danilo Tobías no va por expulsión, pero eLresto está tranquilo.

¿El triunfo con Real España lo motiva?

Eso es muy bueno, cae bien la manera como se hizo, quienes lo hicieron y ojalá que así sea el grupo que quien esté lo haga con lujo de detalles.

¿La dupla Rojas y Costly será su ataque?

Siempre hemos mantenido esa idea. Con Costly ya se botó un poquito el temor de su primera participación y él sabe que de pronto puede dar más, tiene sesiones de entrenamiento encima y eso no s va dar la posibilidad que esté suelto.

¿De visita cómo considera que será este partido?

Nosotros vamos a enfrentar un equipo muy disciplinado, básicamente para su bloque en zona dos y de ahí hace transiciones rápidas y las otras las hace directa. Parece que tiene esa parte combinativa que en ellos es importante y han sacado resultados importantes en copa. Lo de nosotros es regresar un poco con la pelota, ya que en el primer juego perdimos eso.

¿Su última visita a Costa Rica le genera confianza?

Yo creo que vamos a una buena cancha y a veces eso es algo que uno se preocupa en este sector del mundo por si se va a un clima áspero, una cancha mala, que llueve mucho o que la grama la dejan crecer, pero vamos al estadio Nacional y es un buen escenario, un punto bueno de partida para el equipo. Ya lo que hicimos allá contra la Liga Alajuelense fue un momento en donde íbamos con un resultado, pero aquí vamos con una diferencia y quizás ellos esté planteando como manejarla y nosotros como descifrar, pero debe ser paciente y ordenada, no ir a darles la posibilidad que rematen el juego.

¿Se va en igual condiciones ya que esa no es su cancha?

La cancha de ellos es en Guápiles y no tiene los requisitos para ser utilizada, pero ahí han hecho los partidos de copa y les ha ido bien. Es un equipo que sabe, conoce su oficio y llevan dos años juntos y el salir a un campo bueno los beneficia.

¿Saldrá con dos líneas de cuatro?

Vamos a mirar la idea que tenemos, pero lógicamente no vamos a querer hacer una variante que distraiga el equipo.

¿Se juega el puesto Carlos Restrepo al perder este partido?

Como lo hablamos no. Osea que en este momento yo no pienso eso, ya que no me trajeron solo si era para jugar copa o jugar los dos partidos con Alajuela, ya que creían que hasta ahí se llevaba y les dije que no. Entonces si llegamos más lejos esperamos seguir haciendo el trabajo y sino los técnicos estamos dispuestos para lo que sea.

Se le criticó las ganas de los jugadores en el juego de ida, ¿Se debe mejorar eso?

Yo creo que nosotros salimos a jugar de una manera muy intensa los primeros minutos y después el problema es que no hubo el nivel en algunos de los muchachos y el equipo se desarticula en la posesión de la pelota para entrar a dominar más a Santos. Yo creo que ellos se sintieron bien porque armaron bien su bloque, fueron intensos en la presión y nosotros no estábamos creando un fútbol colectivo importante para hacerles daño.

¿Ve este Olimpia hecho para pelear cosas cuesta arriba?

Yo creo que tenemos toda la capacidad y estoy esperando que dentro de las cosas que no se pudieron mostrar en el primer juego se recuperen para este segundo. Dentro del equipo hay más y lo que yo pueda aportar dentro de mi capacidad complementarla.

¿Se le puede dar vuelta a este marcador adverso?

Claro, el que no viaje con esa idea mejor que se quede en Tegucigalpa. Nosotros tenemos que ir con la idea de voltear la serie y que vamos a ganar la copa.

¿Lo mostrado en el primer juego le deja un panorama más claro del rival?

Si, eso fue lo que vimos, pero lógicamente ellos de visita, pero le hemos visto partidos de locales en ese estadio y por eso digo que hay ser pacientes en cuanto al planteamiento que hay que hacer y hacerlo de una manera que el partido sea para nosotros.

¿Ve un partido que se vaya hasta los penales?

No se sabe, pero en el juego todo puede pasar, lo importante es pelearlo.

¿Practicó penales?

Siempre, eso siempre hay que hacerlo.