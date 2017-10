Nerlyn Membreño sobre asignación de Saíd Martínez: "Es algo que me incomoda, molesta"

El técnico del Honduras Progreso, Nerlyn Membreño, no pudo ocultar su malestar al darse cuenta que el árbitro Saíd Martínez será el que dirija el duelo ante Motagua de mañana por la jornada 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

El estratega catracho fue expulsado por el referí Alex Morazán a petición según él del cuarto árbitro Saíd Martínez en el duelo que los progreseños perdieron 3-2 ante la UPNFM en el estadio Nacional.

"Contar un poco los incidentes que se dieron, el árbitro Saíd Martínez me expulsó en el partido anterior y he narrado las cosas que sucedieron que no me gustaron porque no puede llegar al camerino a decirme que el central es novato y que él lo iba a manejar y que de alguna manera iba estar pendiente, le dije que mejor pitará él eso fue antes del partido", comienza explicando Nerlyn Membreño.

Sobre la expulsión del encuentro pasado el timonel del Honduras Progreso aseguró. "Luego en el partido reclamo una acción que para mí no era, pero sin faltar el resto y sin palabras fuera de tono, solo hice unos ademanes con mis brazos y me fui a mi silla a sentarme, cuando se iba a cobrar el penal decidió él (Saíd) llamar al central para que me expulsara".

Su gran sorpresa fue al conocer los nombramientos para el duelo que sostendrán mañana ante Motagua en el estadio Nacional.

"Al final del partido narré todos los hechos y me asombra mirar ahora que el cuarto árbitro Saíd Martínez será el central ante Motagua y precisamente el cuarto será el debutante que me expulsó ante la UPNFM", comentó Membreño.

Y agregó: "Es algo que me incomoda, molesta y queda en evidencia que hay situaciones que no están bien, que hay alguien que está haciendo las cosas bien y está dejando todo evidenciado".

El Honduras Progreso se encuentra en el noveno lugar con 10 puntos tras tres partidos ganados, uno empatado y ocho derrotas en 12 duelos que ha disputado.