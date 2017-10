Presidente del Honduras Progreso arremete contra el juez Saíd Martínez

Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, arremetió contra la Comisión de Arbitraje que le nombró al “matemático” Saíd Martínez a quien denunció Nerlin Membreño ya que sus decisiones no fueron las adecuadas en el partido donde enfrentaron a la UPN el sábado pasado.

“No encuentro forma de calificar lo que hizo la Comisión de Arbitraje de Fenafuth al nombrar a este hombre que el fin de semana tuvo incidentes y hubo expulsiones con este árbitro. Es de Tegucigalpa y lo vuelven a nombrar contra nosotros cuando ellos mismos se excusan de que cada vez que hay un error dicen que los árbitros son humanos”, señala el mandamás del Honduras.

Y sigue: “En el partido anterior ante la UPN (perdieron 3-2), Saíd fue a molestar a Nerlin Membreño, los jugadores y a la gerente de campo a los camerinos. Con este antecedente para qué nombrarnos otra vez a este muchacho”, declaró Nazar.

El ‘tocapitos’ estará impartiendo justicia este jueves en el partido donde el Honduras Progreso se enfrenta al Motagua y los progreseños están protestando contra el nombramiento de Martínez quien se ha visto envuelto en varias polémicas en la Liga.

“Yo en los tres años que tengo en primera división nunca he querido victimizar a mi equipo pero sí se sabe que pasan un montón de cosas raras pero lo que me preocupa es que ahora que lo nombran otra vez, estas cosas sean dirigidas. Nosotros no pedimos que nos ayuden, eso es nuestro problema y nosotros tenemos que ver como salimos”, explicó Nazar.

Elías expuso los antecedentes que sufren cuando el capitalino Saíd Martínez aparece en los partidos del Honduras Progreso. En la final sus decisiones tuvieron mucho que ver con el desenlace del partido, según la directiva del Honduras Progreso.

“Cada vez que jugamos contra Motagua nos ponen a Saíd Martínez y tiene antecedentes. En el partido de la final a los 20 minutos ya nos había expulsado a Camellito Delgado, mientras que Mayorquín se cansó de pegar y ni amarilla le sacó. Ese tipo de cosas me hacen pensar un montón de cosas y los jugadores van predispuestos”, manifestó Nazar.

Finalmente, Elías le ha dado todo el apoyo al entrenador Nerlin Membreño quien no estará en este duelo ante Motagua por la expulsión y le recordó su pasado en el Olimpia y lo que tenía que ver con los árbitros.

“Aquí Nerlin se está dando cuenta como son las cosas con los equipos chicos, aquí mira como es la cara bonita con los árbitros cuando sos el Olimpia y Motagua que son equipos muy cuidado y los árbitros siempre los protegen”, afirmó muy molesto el dirigente.