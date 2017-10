Víctor Coello: "La cancha no es ninguna excusa porque estaba mojada para ambos"

El preparador de porteros del Marathón, Víctor Coello, se mostró un poco triste al final de la derrota 3-0 ante el Juticalpa en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, pero también aprovechó para destacar algunas cosas de su equipo.

"Venimos de dos derrotas consecutivas, pero tenemos un plantel muy bueno y mucha capacidad, ahora tenemos que darle vuelta a la página porque tenemos un partido importante el domingo donde tendremos que prepararnos bien para poder ganarlo", dijo Víctor Coello preparador de porteros del Marathón.

La falta de definición es una de las principales causas de las últimas dos derrotas de los Verdolagas según Víctor Coello y espera mejorar para el próximo duelo ante el Real España en San Pedro Sula.

"Si analizamos un poco los dos últimos partidos las opciones más claras le hemos tenido nosotros comenzando los juegos hoy Yustin tuvo una frente al marco pero no llegó tiempo y luego ellos al final del primer tiempo nos hacen dos goles, pero el equipo no ha hecho malos juegos pero no nos hemos encontrado con el triunfo ahora tenemos que mejorar en todas las líneas y hacer que seamos más fuertes en defensa"

Una de las cosas que dejó claro el preparador de porteros de los Verdes es que no es ninguna excusa el estado del terreno de juego. "La cancha no es excusa porque estaba mojada para los dos equipos y eso no es ningún pretexto", aseguró