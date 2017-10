Real Sociedad amarga al Real España en el debut de Erick Gallegos

Amargo debut de Erick Gallegos al frente del Real España, que esta mañana ha caído 2-3 como local y de forma dramática frente al Real Sociedad de Tocoa.

Las alarmas se encienden más en el conjunto aurinegro que ahora está metido en el sexto lugar después de haber cerrado la primera vuelta en la cima.

En una hora atípica (10:00 am) debido a que ayer no se pudo disputar el encuentro por problemas de electricidad en el estadio Morazán, al equipo sampedrano no le fue nada bien ante un Real Sociedad que le vino a proponer y se embolsó los tres puntos.

Real España entró en crisis no sólo por la salida de Ramón Maradiaga como técnico, sino porque ya suma cinco partidos perdidos en el torneo y en los últimos cuatro terminó con derrota lo cual lo pone hoy en un puesto de repechaje.

El partido no pudo iniciar de la peor manera para el equipo local, ya que el delantero Diego Reyes puso el primer tanto apenas a los 44 segundos.

La respuesta de la 'Máquina' llegó hasta la segunda mitad, cuando Ivan 'El Chino' López fue derribado claramente dentro del área rival por Sergio Peña y fue Cardozo, que de penal (71'), puso el empate para los suyos.

Siete minutos después, Ángel Tejeda le dio la vuelta al marcador (78') para poner a ganar de momento al Real España, que no difrutó de mucho tiempo la remontada debido a que Eder Delgado cometió falta penal sobre Diego Reyes y fue Osman Melgares (80') que no falló para poner el empate.

El delantero isleño Shannon Welcome terminó por cerrar el marcador con su tanto definitivo (87'), con golpe de cabeza, y que dio los tres puntos a una Real Sociedad que escala una posición y se ubica en el séptimo puesto del campeonato.

ALINEACIONES:

Real España: Kevin Hernández, Barahona, Benavídez, Devron García, Vargas, Oseguera, Delgado, Altamirano, Iván López, Darixon Vuelto y Cardozo.

Real Sociedad: Obed Enamorado, Gutiérrez, Barralaga, Sergio Peña, Solórzano, Melgares, Clark, José Canelas, Osorio, Mario Flores y Diego Reyes.