Erick Gallegos: "Real España no está acostumbrado a perder tres juegos seguidos"

El entrenador del Real España, Erick Gallegos, dio la cara tras su amargo debut con derrota 2-3 ante Real Sociedad en el estadio Morazán por la fecha 13 del Apertura. Dice que hay presión por los malos resultados.

"El equipo tiene para evolucionar, para seguir mejorando y los errores que cometimos son corregibles. Los muchachos se sienten presionados, Real España no está acostumbrado a perder tres juegos seguidos, no creo que haya sido porque no están bien físicamente", inició contando.

Y agregó: "Por ejemplo: Will (Barahona) llegó tres veces a la línea de fondo y no pudo mandar un centro cuando es nuestro mejor centrador y habilitador. Mario Martínez tuvo dos tiros libres y tampoco con la calidad que tiene, los muchachos tienen que darse cuenta de que la capacidad está y hay que darle vuelta a la página para el partido con Marathón".

El equipo sampedrano fue superior al cuadro tocoeño en el segundo tiempo y eso le dejó una buena sensación en Gallegos, pese al resultado y detalló lo que específicamente se debe corregir.

"Lo que más nos ha afectado son los errores individuales que hemos tenido. Si hay que hacer rotaciones las hacemos, el equipo generó suficiente fútbol, pero no supimos dar el penúltimo pase", lamentó.

Gallegos sabe lo que es trabajar en el Real España y la responsabilidad de dirigirlo. "Presión siempre hay en Real España, hay que saberla manejar, hay que hablar con los jugadores, estar conscientes de la responsabilidad que tenemos y empezar a levantar cabeza a partir del próximo juego contra el vecino".

Confía en su plantilla, es optimista y asegura que mejorarán y cerrarán de buena forma las vueltas regulares del Apertura.

"Faltan seis jornadas, el equipo está para ganar todas las fechas que restan y meternos en los primeros lugares. Yo vi un equipo luchador que no dio una pelota por perdida, el equipo que intentó jugar, hay que analizar fríamente quienes deben seguir jugando y los que deben comerse la banca", sentenció.

A Gallegos se le consultó sobre los rumores de que llegará un técnico extranjero y fue contundente con su respuesta.

"Nosotros dependemos de resultados, ahí estamos claros. Las decisiones técnicas las tomo yo, si el resultado no se da, la junta directiva tiene el derecho todo el derecho de decidir cualquier cosa", concluyó.