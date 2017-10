Ramón Castillo, de goleador olimpista a héroe lasallista

En un partido lleno de intensidad con el público alentando a todo pulmón y bajo la fuerte lluvia, así se jugó la final de la Liga Exalumnos de La Salle, categoría veteranos, que dejó campeón a la promoción 2002 que venció a la de 2001/2004.

El encuentro se definió en la primera mitad gracias a un doblete de Ramón Castillo, exjugador de la Liga Nacional con Olimpia, Real España y Platense.

El equipo triunfador se quedó con un jugador menos debido a una expulsión antes de que llegaran los tantos de Castillo. El formato que utiliza la Liga de Exalumnos de La Salle es el mismo de la Liga Nacional con la diferencia de que participaron 11 equipos. Clasifican los primeros dos a semifinales y del sexto al tercer lugar juegan repechaje para definir a los otros semifinalistas.

Ramón Castillo es el goleador en el torneo de La Salle.

El torneo comenzó en marzo y culminó el pasado domingo coronándose la promoción 2002, explicó Arturo Alvarado, uno de los organizadores del campeonato.

El goleador del certamen fue Ramón Alberto Castillo Hernández, que marcó 34 goles, y habló con Diez sobre el campeonato obtenido en el instituto La Salle: “Gracias a Dios se conquistó el título con mi generación. No me gradué aquí porque cuando tenía 15 años me fui para Olimpia y terminé la secundaria en Tegucigalpa”.

Es la tercera edición de este torneo y es la segunda vez en el que participa el goleador Ramón Castillo.

El partido de la final se había suspendido por lluvia, pero se reanudó ya con el marcador a favor de la generación 2002, que se coronó campeón en un encuentro que dejó muchas emociones y recuerdos por ambos clubes.