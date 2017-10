Técnico del Santos expresa su dolor tras perder la final ante el Olimpia

El técnico del AD Santos, Jhonny Chaves, habló en conferencia de prensa tras la derrota ante el Olimpia en la final de la Liga Concacaf y no ocultó su dolor.

Para el estratega, existieron problemas de generación de oportunidades de gol, y no se pudo contener el medio campo merengue:

“Buscamos presionar la salida del Olimpia pero nuestra línea defensiva se quedó muy atrás, ellos se plantearon muy bien en el último cuarto de cancha y nos faltó generar opciones de gol".

Chaves no ocultó su desazón y externó que sentía “mal” por no poder darle el título a la afición que los apoyó.

“En el segundo tiempo mejoramos bastante pero no fue suficiente, me siento mal y estamos dolidos porque no le pudimos dar el título a toda la afición que nos apoyó”, aseguró el tico.

Finalmente, respecto a los penales, el técnico eximió a sus jugadores por los fallos cometidos:

"Lo de los penales es emocional, pudimos haber tomado vida con el remate que detuvo Bryan Morales pero el asistente consideró que se adelantó".

Ahora el club santista deberá luchar por la clasificación a la segunda etapa de la liga de fútbol de Costa Rica, donde todavía tienen posibilidades de avanzar.