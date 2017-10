Harold Fonseca llegará como invitado a la Selección de Honduras

La Selección de Honduras se concentrará del 30 de octubre al 3 de noviembre pensando en el repechaje contra Australia y el portero del Motagua Harold Fonseca llegará en calidad de invitado.

Así lo confirmó este jueves el gerente del Ciclón, Marvin Fonseca, padre del arquero.

"Harold tiene tres meses de estar trabajando bien. Ya recibió la invitación de la Selección para trabajar y ser evaluado", contó Marvin antes del juego del Ciclón ante Honduras Progreso en entrevista a HRN.

El cuidavallas se lesionó durante la final del torneo Apertura 2016 ante Platense, estuvo todo el Clausura 2017 de baja. Este campeonato ya está listo, pero no ha visto acción.

Marvin Fonseca fue preguntado si esto le ha incomodado a su vástago.

"Yo soy parte y juez y no me gustaría hablar. Pero le he dicho que tenga paciencia, que la oportunidad le llegará. Que tenga la convicción que cuando el técnico le de la oportunidad tiene que mostrarse, porque es lindo que un entrenador le este dando partido tras partido, pero son decisiones técnicas y uno las respeta".

¿Es cierto que UPNFM lo pretendió antes del inicio del torneo? Le consultaron y cerró de forma contundente.

"No solamente UPNFM, los nueve equipos restantes de Liga Nacional se han interesado en él. Tiene las puertas abiertas en Real España, Marathón y Juticalpa. En este último lo están añorando, quieren que vuelva, pero es una decisión que se tomará al final del torneo, si continúa o sale".