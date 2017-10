Héctor Vargas antes de enfrentarse a Real España: "No tengo revancha"

A Héctor Vargas, técnico argentino del Marathón, no le importan las estadísticas frente al Real España, equipo al que enfrentarán este domingo en el Yankel Rosenthal a las 3:00 de la tarde.



"Yo soy entrenador, no estadístico, ni soy mago", dice sin pensarlo el polémico técnico de los verdolagas haciendo alusión al 4-0 de la primera vuelta que el equipo aurinegro le endosó a los suyos.



"Las estadísticas son para cambiarlas, no me importa si x o y equipo ganó o perdió, ahora es un partido diferente y hay que tratar de ganar", apuntó.

El timonel no hará muchas modificaciones después del encuentro que cayeron derrotados ante Juticalpa 3-0 y que significó su segundo revés consecutivo.



"Vamos a intentar de usar más o menos el mismo equipo, me gustó el partido, tuvimos dos errores importantes de distracción y perdimos ante un equipo que hizo contrataciones muy grandes y en su cancha se hacen muy fuertes", dice.



En el partido de ida del Apertura-2017, Real España humilló al Marathón 4-0 y para Héctor Vargas no será una revancha, ni venganza.



"No tengo revancha, la revancha lo hacemos nosotros mismos, en cada partido con la gente. Yo busco superarme a mí mismo", aseguró el sudamericano.



Situación de ambos clubes sampedranos.



Los conjuntos de la zona norte cerraron la primera vuelta en las primeras posiciones pero en la segunda ronda han comenzado en descenso.



"Estamos cinco puntos arriba de ellos (Real España). Nosotros queremos ganarle a todos por la mayor cantidad de goles posibles. La palabra piedad hasta me parece ridícula", expresó Vargas.



Sobre Erick Gallegos, técnico del Real España, su rival de turno, aseguró: "No tengo un recuerdo de él, sé que jugó con el Real España, no recuerdo haberlo enfrentado. Conoce bien a su equipo, han invertido para estar en los primeros lugares y para salir campeón".