Chirinos: ''Supimos desde el comienzo que teníamos que ser campeones''

El jugador del Olimpia, Michaell Chirinos, se consagró como el mejor futbolista de la Concacaf League luego de que los 'Albos' alzaran el título del torneo al vencer al Santos de Guápiles por la tanda de penales en Costa Rica.

VIDEO: ASÍ VENCIÓ EL OLIMPIA AL SANTOS EN LA LIGA CONCACAF

''Es un premio más en mi vida y estoy agradecido con con mi familia y el profe, que me está dando una oportunidad que debo saberla aprovecharla", comentó.

El delantero llegó al Aeropuerto Toncontín con el Balón de Oro que lo acreditó como el MVP de la Liga de Concacaf.

"El día que jugamos en San Pedro Sula no me sentía muy bien porque no estaba en mi nivel, pero ayer se me dio la oportunidad de volver a anotar y aportarle al equipo", confesó.

Chirinos contó que "los jugadores y el cuerpo técnico sabíamos desde que comenzó este torneo que teníamos que pelear por ser campeones y ayer logramos el objetivo. Hay que estar feliz", explicó.

El atacante apuntó que "siempre creíamos en nosotros. Sabíamos que en el partido de San Pedro Sula habíamos hecho muchas cosas malas y aprovechamos en Costa Rica".

El orgullo del Reparto por Bajo señaló que "Olimpia es un club grande y a uno desde pequeño le inculcan ser campeón y esta vez lo demostramos. Desde niño le inculcan a uno ir a ganar donde sea y Olimpia como grande tiene la obligación de ir a pelear el título".

Ahora, cambia el chip porque el domingo hay un clásico ante Motagua y ahí "no importa cómo vayamos en la tabla; hay que luchar y trabajar ese partido", cerró.