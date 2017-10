El drama del hermano gemelo de Kenny Cunningham cuando este cayó inconsciente ante Olimpia

El Santos de Costa Rica perdió la final de Liga Concacaf ante el Olimpia en su casa, sin embargo, esto pasó a segundo plano para la familia del jugador Kenny Cunningham que tras un golpe, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.

Su hermano, Kevin, que asegura que estaba junto a su madre y otros allegados en las gradas del Nacional, narró los momentos de verdadero drama que vivió cuando su hermana estaba inconsciente:

“Estábamos toda la familia en el estadio, le di tiempo para que se pudiera levantar. Cuando el saltó, sentí que no iba bien. Pero no me podía poner nervioso porque mi mamá estaba en el estadio. Empecé a rezar y observé que José Garro empezó a gritar, bajé las gradas. Me fui por detrás del estadio y brinqué uno de los portones, no sé ni cómo lo hice”.

El hermano gemelo del santista continuó con su espeluznante relato a radio Monumental:

“Vi a mi hermano, en un momento pensé que yo perdía a Kenny Cunningham. Les dije a los paramédicos que arrancaran la ambulancia, les dije ¡cálmense y vámonos! Le dije que encendiera la sirena; llegamos al hospital y Kenny no respondía, venía mal. Entramos al hospital y yo lo agarraba, le gritaba, le decía que despertara y que no me dejara solo y gracias a Dios se pudo recuperar”.

Dos días después de lo sucedido, el delantero nacido en la provincia de Limón ya se encuentra totalmente fuera de peligro.