Modelo y futura periodista: Annia Elinette, una “diablita” catracha que enloquece

Annia Elinette Cerrato es una guapa modelo de 22 años y estudiante de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autonóma de Honduras que nos regaló un espacio de su preciado tiempo para contarnos detalles de su vida personal.

Esta linda capitalina es fanática del delantero Carlo Costly y su equipo favorito de la Liga Nacional es el Olimpia.



¿Siempre has estudiado periodismo o te gustó otra profesión?

Antes estudiaba biología porque me llamaba mucho la atención para adquirir conocimiento del estudio de los seres vivos: su origen, su evolución, reproducción y caracerísticas del comportamiento de cada organismo, Pero en el 2015 opté por cambiarme a periodismo y hasta el momento ha sido una de las mejores elecciones que he hecho porque realmente me encanta la profesión.



¿Qué área de la comunicación te gusta?

Me apasiona la televisión, de hecho tuve la oportunidad de ser una de las presentadoras de una revista cultural, por ahora sigo preparándome más para poder trabajar en otras ramas de la noble carerra de periodismo.



¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?

Me gustan mucho mis ojos, por ahí dicen que los ojos son el espejo del alma.



¿Fuiste la más fotogénica del Miss Periodismo UNAH 2016, ¿cómo fue la experiencia?

Fue una bonita experiencia el haber compartido con personas tan lindas, el organizador del evento quien más me apoyó desde el principio, de hecho él me motivó a entrar a la competencia. Jaime Portillo es uno de mis mejores amigos.



¿Qué tan cierto es que robas miradas en los pasillos de la facultad de periodismo?

Mis amigos siempre me dicen que hay chavos que me quedan viendo hipnotizados, pero realmente no me doy cuenta, siento que paso desapercibida. De igual forma se siente bien.



¿Crees que Honduras pasará de Australia y llegaremos al Mundial?

Claro que sí, lleva mucha ventaja y confío mucho en la plantilla cinco estrellas, así que a poner el nombre de Honduras muy en alto, lo han hecho bien hasta el momento, es hora de demostrar la garra catracha.

Annia Cerrato es una futura profesional del mundo del periodismo.





¿Qué debe hacer la H para ganar?

Honduras debe jugar con el corazón, reflejar todo ese esfuerzo en la cancha, pelear por la pelota y meter muchos goles para toda la afición que estaremos apoyándolos.



¿Qué deben hacer para conquistar tu corazón?

Respetarme como persona, me gusta que me den mi lugar, deben demostrarme todo su cariño.



¿ Por quién darías la vida?

Por mi mamá, es el mejor ser humano que Dios pudo haberme dado en la tierra, es una persona increíble, no pensaría dos veces para dar mi vida por la de ella.



¿ A qué equipo internacional sigues?

Siempre he sido Real Madrid, es una gran plantilla, hay otros equipos que también son buenos, pero soy más fanática a los Merengues.





ALGO MÁS...

Proyecto de vida: Ser una periodista repetada y admirada en la sociedad hondureña con muchas metas y objetivos a corto y a largo plazo.



Su comida favorita: Papas fritas



Color favorito:Borgoña

Lo curioso:

La hermosa Annia Cerrato es también llamada por sus amigos “La diablita” por ser una chica pícara y coqueta a pesar de tener una imagen casi angelical.