Jonathan Rougier: "Puedo ser del gusto del profe, pero no soy su preferido"

Jonathan Rougier, el guardameta argentino de Motagua, busca sumar su segundo título consecutivo con los actuales bicampeones. Asegura que no es el “preferido” de Diego Vázquez.

Habló también de su vida personal, estuvo a punto de perder la vida por una hemorragia.

Describime el significado de Motagua en Honduras para vos.

Ha sido una posibilidad enorme de estar en un equipo grande, en un lugar que miraba de reojo y ahora que estoy aquí, la verdad que aprendí a quererlo y me doy cuenta que las noticias son exageradas y que la verdad Motagua ha cambiado mi vida, no solamente deportiva si no que también la de mi familia.

Cuando te mencionaron de la posibilidad de venir a Motagua ¿te dijeron que era uno de los equipos más grandes de Honduras?

Sí, me lo explicaron desde un principio, esto se dilató por seis meses, entonces pude seguir un poco al equipo durante el torneo, solo conocía un poco del futbol hondureño, también tuve un amigo jugando en Olimpia de quien obtuve un poco de información.

¿Entonces sabías de la posibilidad de venir al equipo seis meses antes?

Sí, ya se habían contactado conmigo, mi representante me la comentó, en ese momento no se dio, pero se terminó concretando a fin de año.

¿Qué tanto te ha cambiado la vida, sentís que ese era el salto que vos necesitabas?

Creo que mucho, como te decía, no solamente en mi vida deportiva, sino que también en mi familia y mi forma de ser, fue un salto importante en todo.

¿Motagua fue esa institución que te ha devuelto la vida como futbolista?

Tal vez la forma en la que lo decís suena un poco extrema. Estaba en un equipo de tercera categoría y ahora estoy en un equipo muy ordenado. También me habían llamado de equipos de Argentina de segunda división, pero salió esto, le di para adelante y seguí una oportunidad que no se puede dejar pasar. Como decís vos, me subí al barco que no muchas veces pasa. Creo que era el momento porque dentro de lo futbolístico y mental estaba bastante maduro, estar en un equipo grande requiere de mucha exigencia.

¿Qué tanto te costó adaptarte, recuerdo que una vez aquí hubo como 4 ó 5 fechas en las que te hicieron goles bobos?

La verdad no recuerdo, solamente uno que otro gol tonto como tú dices, pero en lo demás me ha ido bien, me ha costado encontrar el ritmo y la forma de juego de los rivales.

¿Es duro el periodismo deportivo con los jugadores, te puede desconcentrar de tu objetivo?

No sé si llamarlo desconcentrar, pero es relativo a las actuaciones de cada uno, muchas veces te puedes agrandar, pero es parte del juego, es así como se venden las noticias, creo que es un periodismo que construye como se vende que es lo lógico, porque si no se vende no se trabaja, pero tampoco hay que ser hipócrita y querer hacerte ver mal para poder vender, pero en ese caso hay que ser fuerte y saber llevar la situación.

Me decías que tu papá es locutor periodista, ¿Es cierto eso?

Sí, no es recibido con título, pero empezó aficionadamente en Argentina, no sé si era como hobby o porque salía a laborar, estábamos viviendo situaciones muy difíciles en la familia y él tomó ese riesgo, le empezó a ir bien y pues ya lleva casi 20 años de radio-locución y sus trabajos a mí me gustan, los hace muy divertidos, entonces por eso te respondí la pregunta anterior, porque él ya me había contado.

¿Eso te llamó la atención, pensas heredar el espacio radial de tu padre?

Eso es lo que me gusta, es atractivo, me gusta la forma en la que él lo hace, me gusta la informalidad de la radio, entonces sí se da la oportunidad en el futuro, uno nunca sabe.

¿Te sentís afortunado, crees que sos el preferido del técnico del Motagua?

No, para nada, afortunado sí me siento de poder estar en un club como Motagua, pero no soy el preferido del profe, puedo ser de su gusto pero no soy su preferido.

¿Cómo está la competencia interna? Motagua tiene tres cancerberos muy buenos y la verdad que no hay espacio para ellos...

Es una competencia dura, se nota, se siente dentro del equipo y pues las diferencias serán marcadas por el técnico y él elige, hoy me toca a mí y pues debo dar lo mejor que tengo, siempre tratando de estar a la altura de la circunstancia.

¿Este Motagua está para seguirle compitiendo a los otros grandes?

Sin duda, creo que lo venimos demostrando, entonces es una posición de la tabla en la que no está cualquiera, hemos ganado la mayoría de los partidos, tal vez no arrancamos el torneo de la mejor manera, pero hemos agarrado una coordinación que no creo que cualquiera la pueda dar.

¿A qué se ha debido futbolísticamente el éxito de este Motagua?

Creo que por la competencia interna que hay, la exigencia del cuerpo técnico y el trabajo en conjunto, sin duda lleva a que uno mejore. La competencia siempre bien hablada es intentar mejorar, porque si tu compañero mejora vos también lo debés hacer y eso te lleva a elevar el nivel.

¿Cuál es al delantero que no te gusta ver cerca de tu área?

Como lo dije en una entrevista, creo que a Rony Martínez es a quien respeto, pero sin duda a quienes les tengo miedo es a los míos, son goleadores natos y los debo respetar, por eso ellos están donde están.

Motagua nunca ha tenido la oportunidad de ganar un tricampeonato, ¿Vos crees que con este equipo se puede aspira a eso?

Eso es lo que se aspira, cada inicio de torneo trae sensaciones nuevas y cada inicio de torneo tratamos de escribir historias dentro de un club, tratar de crecer y prosperar de la mejor manera que sería buscando ese objetivo que se plantea, porque no creo que haya un club que no busca llegar festejando al final de cada torneo, entonces estamos soñando, apuntando y anhelando llegar a eso.

¿Cuáles son los equipos que te pudieran llegar a preocupar para poder llegar al tricampeonato?

Desde un principio te preocupan todos, los equipos están muy fuertes, se han armado para este torneo, creo que el nivel de este campeonato es superior y los equipos grandes han integrado jugadores para pelear a todo, entonces los grandes pueden llegar a tener más chance.

Las lesiones, recién venís de una, ¿Qué tan frustrante es lesionarte para vos?

He tenido una que otra en mi carrera, la última creo que fue fea, pero el doctor estuvo pendiente, me dijo que no podía seguir, después el cirujano que ha trabajado en la parte interna y externa de la herida, pero con respecto a todas las lesiones, a los 17 años tuve un golpe que me ha traído dos complicaciones, una a los 15 días y la otra a los 2 años, pero gracias a Dios las he podido superar.

¿Estuviste a punto de despedirte de este mundo, como fue eso?

Como dicen en Argentina, estuve tocando el arpa y me mandaron de vuelta. Fue en un entreno, ejecutaron un penal, yo salto y cuando caigo no logro estirar el brazo y me golpeo las costillas flotantes y me las hundí cortando el vaso en forma diagonal. Solamente había dolor, seguí entrenando, llegué a mi casa, seguí con dolor, fui al médico, me dieron un inyectable, con eso se me pasó el dolor. Después me dolía mucho, no podía dormir, me levanté en la madrugada, fui al baño y me desmayé, eso fue lo que me salvó, que el baño de mi casa no es muy grande y entonces cuando me caí hice mucho ruido, ahí se levantaron mis padres y me llevaron a la clínica.

Pero una vez que te desmayaste ¿no te acordabas de absolutamente nada?

Sí, me vuelven a despertar, quedo consciente, me llevaron a la clínica, me volví a desmayar, a todo esto ya había perdido más de la mitad de la sangre del cuerpo, una hemorragia interna que no se pudo cerrar. Tiempo después tuve una infección dentro de la misma herida que con un estornudo se me salió una parte del intestino y me tuvieron que volver a abrir para limpiar todo, después dentro de la operación se forman bridas, cuando no limpian bien la herida por dentro, las bridas son como hilos de sangre que se forman de lado a lado en la herida y con el movimiento que los intestinos hacen para trabajar y me tuvieron que volver a abrir para desatarlos, limpiaron todo y ahora quedé como nuevo.

¿Pero eso no tiene secuela?

No, solamente me ponen una inyección cada 5 años.

¿Esa inyección es obligatoria?

No, pero es recomendable.

Te veo un rasgo como al estilo Frankenstein, ¿Te han molestado por eso?

No, porque son rasgos con los que uno viene, no me puedo desentender por algo que yo veo en el espejo, eso no me preocupa.

Se viene el partido de Honduras con Australia, ¿Cómo lo visualizas?

Honduras en los últimos partidos ha demostrado una admirable entrega, ha hecho partidos muy buenos, talvez el fútbol que trae Australia es similar al europeo, talvez esta sea la diferencia de Honduras para ganar, pero por lo que he visto a los europeos no les gusta tanto el roce y el jugador hondureño se caracteriza porque es fuerte, veloz y muy potente.

