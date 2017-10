Lesión de Donis Escober no es grave y podrá estar ante Australia

Las alarmas se encendieron por unos minutos en la selección Nacional de Honduras luego de que Donis Escober salió lesionado en la segunda parte del clásico capitalino entre Olimpia y Motagua.



Ante la baja de Luis "Buba" López, esta noticia causó preocupación en un Jorge Luis Pinto que se encontraba en el palco del estadio Nacional.

El arquero de la 'Bicolor' sufrió una contractura en el muslo izquierdo, pero no peligra su participación en el repechaje ante Australia.



El doctor de Olimpia y el mismo Donis Escober confirmaron que no es nada grave y que no hay que preocuparse.

"Un poco de recarga, por precaución mejor salí y por eso evitamos una contractura más grave, ahora vamos a prepararnos para llegar al partido contra Australia y hacerlo bien", dijo el arquero.