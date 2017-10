Erick Gallegos: "Hay que mejorar un montón de aspectos"

El técnico Erick Gallegos, habló sobre la nueva derrota del Real España, ya la cuarta consecutiva de los aurinegros en el torneo, y asegura que el equipo ha venido mejorando en los partidos que ha estado dirigiendo, mencionó que Marathón les fue superior, pero que su equipo se entregó en el Yankel.

"La verdad es que da pesar el resultado, yo creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo en un juego muy intenso y parejo, pero creo que fuimos mejor que el partido anterior, con más orden y eso es importante para nosotros", inició diciendo.

Los malos resultados que los están dejando en una posición bien baja. "La palabra preocupados no, ocupados sí, hay que mejorar un montón de aspectos, ahorita tenemos dos días para trabajar y es muy poco tiempo, pero bueno, trataremos de mejorar para estar bien contra Platense".



Continuidad en la Máquina. "La verdad que la junta directiva estaba presente en el estadio, estaban viendo el juego y ellos tomarán las desiciones, yo creo que uno se debe quedar con el esfuerzo de los muchachos que fue grande".



A Gallegos le gustó el funcionamiento de su equipo ante Marathón, pero no pudieron concluir con goles. "Controlamos bien el juego de ellos, ya sabíamos que iba a ser un partido muy duro, muy parejo, lastimosamente en esa jugada de Lahera, César no achica bien y el balón entró, yo creo que vieron un Marathón superior al Real España, aunque fue bien parejo con dos equipos que venían bien presionados por las derrotas que veníamos tener y el Marathón sacó el triunfo", expresó.

"Me siento bien, el trabajo honrado es lo mejor que tiene uno, estamos haciendo lo mejor que podemos con la institución, vamos encontrando el equipo, hoy debutó Getsel Montes, tal vez la gente no se había dado cuenta, pero fue el primer partido de él con el club e hizo un gran partido, vamos a ir mejorando y ya tener el equipo ideal para el próximo juego".



Sobre las actuaciones de Mario Martínez, quien no está en su nivel completo. "Agradecido con el esfuerzo de Mario con el equipo, sabemos que ha venido de lesiones muy fuertes, está haciendo lo que se puede, todavía no está para jugar los 90 minutos, los destellos de él no los muestra cualquiera", mencionó.



¿Qué hacer para revertir la situación?

Hay que recordar que tenemos cinco juegos por delante y lo peor que podemos hacer es desesperarnos, tenemos que seguir trabajando con la tranquilidad necesaria y tratar de ya no cometer esos errores que hemos estado haciendo en los partidos en esta situación".



Los que les dijo al medio tiempo que se vieron mejor, aunque no pudieron cosechar la victoria. "Ha sido un trabajo en conjunto, la junta directiva está metida con nosotros apoyándonos, ellos estuvieron anoche compartiendo con todos nosotros y eso nos ayuda a que haya una mejor unión del grupo, la actitud la demostraron los jugadores en el terreno de juego".