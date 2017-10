Diego Vazquez sobre gol anulado: "Hay malestar totalmente"

El técnico del Motagua Diego Vázquez destacó el desempeño de los Azules en el partido que igualaron sin goles en el estadio Nacional de Tegucigalpa por la jornada 14 del torneo Apertura de la Liga Nacional.



"Hicimos un primer tiempo donde se manejó la pelota, se hizo presión alta donde se complicó al rival y lo manejamos mejor, nos anulan un claro gol donde nos dicen que obstaculizan un poco la visión del portero cuando han venido árbitros a darnos charlas que eso se puede hacer, la verdad que me queda mucho la duda en ese gol que es una jugada que trabajamos mucho", dijo Diego Vazquez.

Sobre el rendimiento de sus jugadores en el segundo tiempo el timonel de las Águilas aseguró. "En el primer tiempo fuimos muy superiores y en el segundo fue más disputado, pero tuvimos la de (Marco Tulio) Vega y manejamos bien la pelota, tuvimos protagonismo, calidad ante el rival como lo es el Olimpia".



Y agregó: "Fuimos altamente superiores en el primer tiempo, el segundo fue más disputado, al final un gol anulado y las pocas que se tuvieron pesaron un poco para no lograr el triunfo que buscábamos, pero me gusto mucho el equipo porque se miró maduro y que intentamos en todo momento el marco rival".



Una de las cosas que no quiso dejar de ratificar el timonel de los Azules fue su punto de vista sobre la acción que invalidan la jugada donde Rubilio Castillo anota el gol.

"Hay malestar totalmente porque no ha sido fácil sin equivocarme nosotros deberíamos tener cuatro o cinco puntos más en la tabla por los errores arbitrales ante el Vida, este partido, también el clásico pasado en Choluteca con jugadas que trabajamos no es algo esporádico por eso duele el doble cuando se lo quitan a uno", expresó Vázquez.