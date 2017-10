Mario Martínez: "No solo con nombre se van a ganar los partidos"

El volante Mario Martínez dio la cara tras la dura derrota del Real España sufrida contra Marathón en el clásico. Es la cuarta de forma consecutiva que sufren los aurinegros, pero el Zurdo tiene la confianza que pueden salir a flote.



Hace un repaso de su carrera y dice que ha pasado muchos momento difíciles con Real España y siempre han salido a flote. "Sigue confiando en mi equipo, no me desesperó", confía, Mario que ha sido convocado por Jorge Luis Pinto para el repechaje ante Australia.

¿Qué dice al interno del equipo?

La verdad que es difícil lo que estamos pasando. Llevo casi 12 años de carrera y he vivido varios momentos como este. Creo que debemos estar fuerte y confiando en el equipo que tenemos. Obviamente Real España es un equipo para pelear primero o segundo lugar, pero así es esto. Hay que tomar la confianza que talvez nos está faltando. Hay que confiar en el cuerpo técnico y los jugadores que esto se tiene que revertir.



Según tu experiencia, como uno de los líderes ¿Qué crees que esté pasando en el equipo?

Creo que es falta de confianza. La misma presión de ver el equipo compañero por compañero, todo mundo está pensando que no se puede perder y creo que es al contrario, al Real España todo mundo le quiere ganar por el plantel que se tiene y por lo que se ha hablado del equipo. Es donde tenemos que poner el extra, los equipos se motivan al ver el plantel que tenemos. Hay que estar consciente que no solo con nombre se van a ganar los partidos. Esto se tiene que revertir sí o sí. Falta tomar confianza. Esto solo nosotros podemos sacarlo adelante.



Por ese plantel que tienen ¿Crees que tus compañeros se han confiado?

Sí, creo que por lo mismo. Tu miras al lado y hay clases de jugadores, desde el portero hasta el delantero. Talvez eso nos tiene presionados. Yo estoy tranquilo, no conforme porque estamos en una posición que nadie le gustaría estar, ni a nosotros ni al aficionado ni a la directiva, pero no me puedo desesperar. Les dijo a los jóvenes que este tipo de momentos los pasarán varias veces en esto del fútbol. Se debe ser fuerte y tener personalidad, encarar este momento con la frente en alto.



¿Será por esa misma inseguridad o desesperación, que Real España juega tanto para atrás?

¿Antes cómo jugaba Real España? Atacaba y atacaba, nos llegaban, tomaban a los defensas solos y gol. Entonces, hay que cambiar la mística, algo está faltando. Si tenés que jugar para atrás por cuidar el balón, hay que hacerlo. Creo que los espacios llegarán, hay que tomar calma. No debemos desesperarnos por el gol. Todos los equipos y todos los técnicos saben como jugamos nosotros, todos se nos encierran. Cuando perdemos el balón nos toman en contragolpe. Se deben cambiar muchas cosas y seguir unidos.



Se reunieron algunos directivos con ustedes ¿Fue un jalón de orejas o un mensaje de aliento?

Fue un mensaje de confianza. Que siguen creyendo en nosotros. Creo que un jalón de orejas cada uno de nosotros tiene que dársela en casa. Preguntar que nos falta. Yo sigo confiando en mi equipo, no me desespero, porque este tipo de momentos, estando con mejor plantel que este lo viví, cuando estaba Pavón, Carlinho, Elkin... Lo sacamos adelante, ese mismo torneo llegamos a la final. Esto es así, al Real España todos le quieren ganar por el plantel que tenemos, hay que sacarlo adelante. Hay que confiar en el profe Gallegos, llega al equipo en una situación difícil, esperemos que el miércoles sumemos de a tres.