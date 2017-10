Jorge Claros: "Sería algo estúpido no saber las cosas que hemos dejado de hacer"

Jorge Claros es crítico. Reconoce que la situación de Real España no es sencilla, pero considera que hay tiempo. Sostiene que individualmente "sería estúpido no saber las cosas que como jugador se han dejado de hacer".

ASÍ MARCHA REAL ESPAÑA EN LA TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL

El Pitbull comienza hablando de esta forma: "Son cosas que en equipos grandes uno no quiere que pasen, creo que todavía hay tiempo. No nos podemos volver locos. Sabemos el momento difícil, pero ya con el pasado no podemos hacer nada".

Piensa que la solución tiene que llegar desde adentro: "Aquí no va a venir nadie de afuera, la afición apoya, pero cuando los resultados no llegan las críticas siempre van a estar. Hemos pasado muchos problemas. Es una cosa compleja, nosotros nos hemos preguntado. Sabemos que esto lo sacamos nosotros", manifestó.

Claros confiesa que en el club se han hecho un autoanálisis: "Uno se autocritica, más allá de que ustedes o la gente diga lo malo que se ha hecho en el juego, uno debe tener autocrítica. Sería algo estúpido no saber como jugador las cosas que hemos dejado de hacer. Somos conscientes, está en el querer".

Pese a las cuatro derrotas consecutivas, la Máquina mantiene intactas las posibilidades de una liguilla: "Creo que nunca había visto la tabla tan pegada, ganando subimos escalones y se va mejorando de a poco, pero primero hay que ganar".

El contención destacó que contra Marathón el equipo mostró una mejoría, pero no alcanzó: "Algo nos está faltando, tenemos que poner el extra. Vamos a seguir dando la pelea para sacar esto adelante".