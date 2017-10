El aterrador reportaje del chef Gordon Ramsay a supuestos sicarios hondureños

Gordon Ramsay, un popular chef británico, visitó Honduras el pasado mes de marzo y sostuvo en San Pedro Sula una entrevista con tres supuestos sicarios hondureños quienes se dedican al negocio de la drogan y que han matado a cualquier cantidad de personas, según relata.

Este documental ha sido titulado "Gordon Ramsay on cocaine" y ha sido transmitido por la cadena ITV y reproducidos por medios importantes de aquel país como el diario Express.

Según el video, el supuesto sicario le afirmó que no puede parar en su terrible labor: "Muchas veces hemos querido renunciar, pero no podemos, porque lo que es el punto de que un pequeño grupo se detenga, las pandillas, los narcotraficantes, el gobierno corrupto seguirán adelante. "Los ministros no se detendrán, porque la corrupción comienza en la cima", dice.

Gordon Ramsay agarra un arma homicidad con la que los sicarios creen haber matado a más de 100 personas.

Gordon sostuvo en su manos un arma con la que asegura ha matado entre 80 y 110 personas.

Tras concluir el reportaje, el chef asegura que fue "la situación más intensa en la que he estado, solo la fijación de sus ojos, tan fría", dice.

SOBRE EL PROYECTO DEL CHEF

Este famoso chef ha querdo descuvrir el lado que esconde el narcotráfico por lo que decidió lanzarse en estas atrevidas aventuras que por suerte ha salido bien librado.'Quiero entender el mundo de la cocaína después de perder a uno de los cocineros de mi restaurante en Chelsea", explica Gordon.

"Quiero saber cómo se ha convertido en una epidemia global y cómo afecta concretamente al mundo culinario', dijo en conferencia de prensa. 'Entender cómo se hace, se transporta, distribuye y consume me ha abierto los ojos para ver el lado más oscuro de la cocaína, que está lejos del glamur y la inocencia. El documental es impactante, pero abre los ojos y espero que sirva para educar sobre cómo es esta industria', agregó.