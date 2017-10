Héctor Vargas: "Buscamos más, los jugadores están convencidos que se puede"

Héctor Vargas vive momento buenos con el Marathón. Es segundo de la tabla de posiciones, pero el sábado se enfrenta a una "bestia negra" de los verdes: Honduras Progreso.

"Es un equipo que juega rápido y que juega bien. Que viene de ganar y debemos estar atentos a ver si podemos sacar los tres puntos. Cuando están inspirados complican a cualquiera por su dinámica y su ritmo, pero hay que buscarle la vuelta, también hay maneras de jugar", dice sobre este duelo ante los progreseños.

De la ofensiva de su próximo contendiente dice: "Si bien es el equipo más goleador del campeonato también es al club que más goles le hacen, tenemos que ser inteligentes ".

Por supuesto no paso desapercibido que se enfrentará por primera vez a Nerlyn Membreño, que fue su asistente en Olimpia. Solo tuvo elogios para su exalumno.

¿Para este encuentro podría tener todo su equipo?

Sí, "Rambo" ya está, tuvo un problema de varicela, pero físicamente se está poniendo bien. Lacayo ya está en plenitud. Mario también ya está bien. La única que vamos a tener es la ausencia de José Calderón que fue pedido por la Selección de Panamá, después estaremos completos.

¿Todavía aspira a llegar al primer lugar?

Si uno analiza, el calendario Motagua tiene tres partidos de visita y uno de local. Va contra el Vida, si nosotros ganamos, lo más factible es que por ahí el Vida le pueda sacar puntos. De perder Motagua y ganar nosotros automáticamente estamos en el primer lugar. Si Olimpia gana mañana los tres tendríamos la chance de pelear el primer lugar. Ahora tenemos que hacer nuestro trabajo y ese es ganar al Honduras Progreso.

¿Qué significa para usted enfrentar al alumno?

Lo de Nerlyn me pone contento. Como persona es un tipazo. Siempre lo dije, para mí será un candidato a dirigir la Selección Nacional por su capacidad, dedicación y valores como persona. Claro, la espalda que tiene todavía no es tan ancha para soportar la cantidad de partidos que no le ha tocado ganar, eso no es sencillo, ningún comienzo es fácil. Le va a costar, pero tengo claro que si no es el Honduras Progreso en otro le irá muy bien. Como asistente es de los más capaces que he visto.

Recibió una papa caliente con el Honduras...

Si no encontrás el ambiente te encamine a lograr el éxito es difícil porque el entorno tenés que saberlo manejar. Quizás eso le está faltando, pero de la capacidad como entrenador no tengo duda.

¿A esta altura del torneo usted esperaba estar en el segundo lugar?

Es que nosotros siempre fuimos con la propuesta de buscar los primeros lugares. Perdimos de local la posibilidad de un primer lugar muy firme. Fueron esos 16 minutos finales ante Real España por una desaplicación de Samuel Córdoba. Era como solidificarse en la punta, pagamos demasiado caro ese error. Ahora tenemos que remontar e intentar otra vez por el primer lugar. Yo ya me había imaginado con posibilidades porque tengo un grupo de buenos jugadores y que tienen claro el objetivo.

¿Lo satisface este rendimiento del equipo?

Tiene que dar más. Tenemos que ir logrando un rendimiento en conjunto. Ahora muy bien Lahera y Lacayo, quizás no tan bien Yustin que hemos esperado un poco más de él en estos últimos partidos. Quiero un rendimiento más homogéneo. Debemos estar los 11 consolidados, creo que algunos estamos rindiendo y otros bajan.

¿El segundo lugar es una exigencia para más?

No, nosotros buscamos más. Los jugadores están convencidos que se puede y yo estoy convencido también. A mí siempre me gustaron los desafíos por eso vine Marathón.

DATO:

1

José Calderón se fue a Panamá. Recibió permiso del cuerpo técnico por el nacimiento de su tercer hijo. Después se quedaba para la fecha FIFA.