Cunninghan del Santos Guápiles busca a Carlo Costly para agradecerle por salvarle la vida

Luego de los momentos de pánico y de incertidumbre que se vivieron el jueves anterior en la cancha del estadio Nacional de Costa Rica en el juego entre Santos Guápiles y Olimpia por un fuerte golpe del jugador Kenny Cunnigham, hoy el futbolista tico busca por todos los medios al delantero hondureño Carlo Costly.

Este martes el atacante de 32 años se comunicó con Diario Diez tratando de tener contacto con el "Cocherito" con quien quiere charlar para darle las gracias ya que lo señala a él como el responsable de salvarle la vida.

"Quedé sorprendido al ver el video, él fue la primera persona que corrió hacia mí y a Carlo Costly solo lo conozco por tema de selección, nunca lo había tratado en persona, yo le doy las gracias porque siento que si no me hubiese metido la mano en la boca yo no estaría vivo", dice con agradecimiento.

Kenny nos revela que "he buscando por todos los medios hablar con él, pero ha sido imposible poder hacerlo, pero gracias a Dios que lo tuvo en el terreno de juego y que le dio la sabiduría y valentía para realizar lo que hizo en ese momento", siguió contando a Diario DIEZ.

Luego que Carlo Costly haya brindado primeros auxilios entraron en camilla y lo trasladaron después de casi cinco minutos a la ambulancia.

Y cerró con este último mensaje: "Todo mundo entra en pánico en un momento así, pero tuvo esa fortaleza de ir donde mí y tener esa gran actuación porque me abrió la boca y zafarme la lengua porque la tenía prensada", expresó.

SU ESTADO DE SALUD ACTUAL

El jugador del Guápiles de momento está incapacitado por diez días, el equipo médico le recomendó reposo total por lo que la próxima semana tendrá una última cita en el hospital donde le practicarán diferentes exámenes y ver si está apto para volver a jugar fútbol.

"Después de cinco días del accidente me siento mejor gracias a Dios, ha sido un trajín en el hospital con tantos exámenes médicos, hoy me siento mejor, reconozco que de ese momento no recuerdo nada, lo último es que salté por el balón y tuve el impacto con (Kevin) Álvarez.

Cunnigham no culpa al defensor del Olimpia ya que considera fue una jugada circunstancial donde no existió mala intención "incluso yo soy quien impacto a Álvarez al hacer un giro para darle dirección al balón, pero de ninguna mala hay mala intención, está en disputa el balón y lastimosamente sufrí ese impacto", cerró en entrevista para DIEZ.