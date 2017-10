Diego Vazquez: "Donis en todo momento ve la trayectoria de la pelota"

Casi dos días después de la polémica del gol anulado a Rubilio Castillo, el técnico del Motagua, Diego Vazquez salió al paso por el accionar de la prensa en relación a las apreciaciones en dicha acción.

VER TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL

"Viendo la transmisión posterior al partido todos los comentaristas lo dan por valido y después al cabo del tiempo cambian la opinión, no sé por qué, pero uno viendo las imágenes lo vuelve a confirmar. Hay una imagen de atrás bien clara, que en el momento del impacto del Rubilio, ya Vega está separado casi más de dos metros y tiene campo de visión", comenzó diciendo Diego Vazquez.

El exportero argentino considera que en ningún momento Donis Escober fue afectado por Marco Tulio Vega. "Si la pelota va para donde Vega yo asumo lo que dicen los árbitros, que ahí aplica la regla, pero la pelota va a un costado y no le impide el campo de visión. Donis en todo momento ve la trayectoria de la pelota y lógicamente que molesta".

El timonel motagüense aprovechó para traer al paso lo que ocurrió en clásicos anteriores, donde se dieron acciones que considera fueron polémicas y les afectaron, pero no se dijo nada.

"Hay otras imágenes claras de clásicos anteriores que fue el de "Rasquinha", donde cruzó toda la cancha con la pelota y no molestó a Johnny y Vega sí. Por más que sea un poco jocoso y que remonte a clásicos viejos, pero si te molesta un poco y hay gente que te dice en la calle que no va al estadio por ese tipo de cosas y que están cansados de lo mismo", recuerda.

Además mandó un mensaje claro que el Olimpia no necesita que se le ayude con este tipo de acciones arbitrales.

"Nos es porque el rival lo necesite, no lo necesita, porque es un gran equipo y tiene para ganar o para hacer un buen torneo sin ese tipo de situaciones, pero cómo no te va molestar, sería de mi parte faltar a la verdad si no digo que molesta".

LOS SILBANTES SE CONTRADICEN

Diego Vázquez considera que los árbitros se contradicen al explicar lo que señalaron en dicha jugada.

"Se contradicen y no saben qué decir, uno dice una cosa, otro otra. Las imágenes de atrás son claras. El árbitro supuestamente cobra que hay fuera de juego o que le obstruyó la visión y ¿cómo lo va cobrar si no interfiere? y la pelota va para el otro lado. Y si dice que interfiere como es el criterio del línea, la pelota va lejos y Vega ya está despegado más de dos metros. Por último no es Jack que debe de juzgar, sino el árbitro".

Y al momento que él les consultó. "No sabían que decirme. Uno me decía offside y otro que le tapó la visión, otro falta anterior de Vega y en ningún momento hay. Yo acepto que no es bueno hablar de los árbitros y se equivocan para todo, pero no se equivocan igual para todos, eso sería buenísimo, pero yo llevo ocho torneos acá y no se equivocan para todos iguales y te puedo decir fechas, partido".

Diego es consciente que tampoco existe una campaña en contra del Motagua o de él mismo.

"No, tampoco a ese nivel. Me llama la atención y no es para todos iguales. Hay dos que son muy claros en el último tiempo y te deja la duda. No es de ahora, es de siempre. No es algo que yo voy a cambiar, pero faltaría a mis valores si yo omito que es demasiado que te molesta".

Después de lo pasado en el clásico, Diego Vazquez considera que en la calle ha medido el pensar y sentir de la gente sobre esta situación.

"El termómetro es la gente en la calle. Ayer le fue a comprar algo a mi hija y el vendedor me dijo "Yo no voy más al estadio por eso" y yo le dije que también me siento igual. Toda la gente te dice que fue un gol valido".

Lo que más molesta al timonel de las águilas que las personas encargadas de juzgar las acciones no digan lo contrario después de ver las repeticiones.

"Acepto que se hayan equivocado, pero ya viendo las imágenes y sigan sosteniendo algo que es claro, eso si que molesta".

Considera que a pesar de sus criticas en este tipo de acciones el arbitraje no va cambiar, pero si le hace sentir mejor.

"Uno habla para quedarme tranquilo conmigo mismo, Si no digo nada faltaría a mis principios", finalizó.