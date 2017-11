Kenny Cunningham: "Costly dijo que me vio que caí mal y corrió a asistirme"

Gracias a la intervención de diario DIEZ, el delantero costarricense del Santos Guápiles Kenny Cunningham pudo hablar con Carlo Costly para agradecerle por haberle salvado la vida durante la final de Liga Concacaf.

El Kenny chocó con Kevin Álvarez y se desplomó en la cancha del estadio Nacional de San José. Hubo momentos de pánico y preocupación.

Todavía afectado por lo ocurrido y con voz entrecortada, el tico contó detalles de la plática con el jugador del Olimpia que se encuentra concentrado con la Selección, de lo primero que preguntó al recuperar el conocimiento y le deja un mensaje al pueblo hondureño.

¿Qué habló con Carlo Costly?

Me preguntó cómo había seguido, que se le ocurrió eso porque me vio que caí mal y que corrió a asistirme.

¿Qué fue lo que sintió al hablar con él?

Más que todo para agradecerle a él el gesto que tuvo conmigo, me ayudó en el momento crítico que estaba pasando para que llegaran los médicos, me asistió de buena manera. Le manifesté que le agradecía mucho lo que había hecho. No tengo palabras para agradecerle.

¿De lo de Costly se enteró al ver las imágenes o alguien se lo contó?

Un familiar me dijo que él me había introducido la mano en la boca. Después viendo las imágenes pude corroborar que fue él el primero en asistirme.

¿Qué siente ahora al ver las repeticiones?

Es duro, duro. Son imágenes fuertes, no hay forma de describirlas. Pero gracias a Dios estuvo él allí y los demás para ayudarme.

¿No recuerda nada de lo ocurrido? ¿En qué momento recupera el conocimiento?

Yo recuerdo que desperté en el hospital, en la sala y en shock. De lo que ocurrió antes no me acuerdo.

¿El rostro de quién fue el primero que vio al despertar?

Fue a un médico o enfermero que estaba y le pregunté ¿qué van a hacer?. Cuando despierto y me doy cuenta que estoy en una sala de operaciones entonces alzo la voz y hago la pregunta.

Le siento la voz entrecortada cuando habla de lo ocurrido...

Pues sí, porque es algo fuerte que uno ha vivido, sabiendo que se estuvo a minutos de haber fallecido. Es duro acordarse de eso... Es algo que uno no tiene explicación, ni como agradecer a todas esas personas que estuvieron orando por mí y que me ayudaron.

¿Al despertar, qué fue lo primero que se le vino a la mente?

Lo primero que yo pregunto cuando despierto es por el resultado del partido. Creo que era una doctora la que estaba y me dice que van iguales. Yo le digo ¿qué significa iguales? Y me dice igual 1-0. Con el transcurrir de los minutos se van a penales. Yo no pregunto más de allí.

¿Por qué?

Pues como iban a penales. Pero cuando llega mi esposa a verme allí si le digo que me informe y me dice: Negro, perdieron por penales.

¿Le dolió escuchar eso?

Sí, era una ilusión que teníamos, pero no lo pudimos lograr en este momento. Vendrán más oportunidades, Dios primero.

Esto creó preocupación no solo en Costa Rica, también en Honduras...

Sí, me ha escrito gente de Honduras en Facebook y les agradezco mucho. Gente que no conozco, pero que se han conmovido por mi situación. Es un bonito gesto. Nunca había tenido amistades o contacto con alguien de Honduras, pero me han demostrado que son calidad de personas.

¿Qué viene ahora para Kenny, qué ha cambiado después de lo ocurrido?

Creo que he tenido otra oportunidad de vida con esto. Ahora estoy reposando, tomándome las cosas con calma y en familia. Esperando que llegue el día de la cita para que el especialista me vuelva a valorar y determinar cuándo vuelvo a las canchas.

¿Cuándo es la cita?

El próximo 10 de noviembre voy a volver a ser valorado. Ahora esto totalmente reposando, en casa. No me dejan hacer ningún esfuerzo físico.

¿Qué mensaje le deja al pueblo hondureño y a Carlo Costly?

Les deseo lo mejor, espero que puedan clasificar. Así se lo manifesté anoche a Carlo, que yo los veía a ellos clasificando al Mundial porque el técnico los conoce muy bien a los australianos. Ya los enfrentó una vez con Costa Rica y eso le estaba diciendo, del estilo de juego de ellos y con eso concluímos. Dios primero puedan calificar y le den una alegría al pueblo de Honduras.

¿Le dio unos tips?

No tanto así, pero yo enfrenté a los australianos con la selección de Pinto. Le dije más o menos del estilo de ellos. Le dije que le hicieran caso al profesor, porque los conoce muy bien".

LO DIJO:

"Estoy con mi esposa y mis hijos en casa. A veces uno pasa mucho tiempo fuera y ahora que estoy acá debo aprovecharlo".

"Hablé con el técnico del Santos Guápiles y algunos compañeros. Con el presidente del equipo, el gerente, han estado pendientes de mi estado de salud".