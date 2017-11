Salomón Nazar: "Fue un partido muy accidentado, perdimos la cabeza desde el principio"

El técnico de la Upnfm, Salomón Nazar se mostró completamente inconforme al final del partidos que cayeron 0-2 ante el Olimpia que los deja en la quinta posición del campeonato.

"Fue un partido muy accidentado para nosotros donde perdimos la cabeza desde el principio, probablemente no fueron claras las decisiones, pero con nueve jugadores es bien difícil, se nos complicó, aguantamos lo más que pudimos, pero no se pudo", dijo Salomón Nazar.



Sobre el trabajo del árbitro Héctor Rodríguez donde su equipo terminó con dos jugadores menos aseguró. "No hablo de los árbitros, me he propuesto a no expresarme sobre el trabajo de ellos, quizás le puedo hacer una observación a quién dirige esto, pero en persona, públicamente no".

Uno de los factores que ha complicado a los Lobos de Tegucigalpa en los últimos compromisos en la Liga Nacional es la falta de gol y es algo que le preocupa al timonel hondureño.



"Hemos dejado de hacer algunas cosas que hacíamos antes, el equipo se ha desgastado un poco y hemos tenido serias dificultades para anotar y hoy fue una clara muestra de eso, porque con 10 jugadores tuvimos oportunidades que no aprovechamos", concluyó Nazar.