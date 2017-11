Fuad Abufele revela que tienen 'retenido una parte del sueldo de los jugadores'

El presidente del Real España, Fuad Abufele, dio la cara luego de que su equipo no puede levantar en las últimas cinco fechas, teniendo como resultado la misma cantidad de derrotas.

Fuad habló para Todo Deportes y reveló que tienen 'retenido una parte del salario' de los jugadores del equipo que es dirigido por Erick Gallegos.

"Está retenido una parte del sueldo de ellos para que reaccionen, si ellos reaccionan pues se les va a reintegrar", aseguró uno de los mandamás del contó 'Aurinegro'

Además expresó que no le gustaría clasificar a la liguilla como sexto lugar por toda la inversión que se ha hecho para este torneo Apertura.

"Los jugadores si no quieren tener una amarga navidad definitivamente tienen que ya reaccionar, el profesor (Erick) Gallegos tiene toda la apertura de nosotros, va a recurrir a jugadores de las reservas, a jugadores que en realidad quieran a su familia, porque no les pido que quieran a la institución, porque hoy están, mañana no lo están", dijo.

Abufele no asegura la continuidad del actual técnico del Real España, pero también deja claro que la culpa no es de él y le envía un mensaje a la afición 'Catedrática'.



"Esperemos ahorita, Erick bien sabe que estamos revisano curriculum, él está pidiendo la oportunidad, está corrigiendo, no hay que atacarlo directamente como que él es el que no ha podido corregir este barco, la afición debe estar tranquila, serena, no puede seguir el España así, no es un equipo mediocre, cerró.