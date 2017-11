Joshua Vargas se disculpa con Jorge Claros luego de 'patadón'

El mediocampista de Marathón Joshua Vargas, fue perdonado en el clásico sampedrano del pasado fin de semana por el árbitro Raúl Castro, al minuto 10, el volante perdió la cabeza luego de darle una patada en el pecho al jugador españolista Jorge Claros, solo le mostraron amarilla, cuando en realidad debió sacarle la papeleta roja, ante esa situación el 10 de los verdolagas le manda un mensaje de disculpas al volante aurinegro.

"Yo no soy un jugador con mala intención, no me fijé en él, yo la verdad voy viendo más el balón y trato de sacar el pie lo más pronto posible pero no pude", expresó Vargas.



Y agregó: "Le pido disculpas públicamente a Jorge Claros, creo que otro árbitro me hubiese expulsado y también pude haber perjudicado al equipo", dijo.



Sobre el partido del sábado en el Yankel Rosenthal. "Estamos bien y el equipo está trabajando bien, con confianza nuevamente a falta de dos días para ya enfrentar al Honduras Progreso este sábado y es sumamente importante ganar".

En el verde le apuntan al triunfo para mantenerse en puestos de clasificación. "Estamos en casa y la responsabilidad de nosotros es ganar, no solo ahí, también afuera hay que sumar puntos, ya estamos varios equipos buscando los primeros lugares, el Olimpia ganó, pero nosotros vamos a paso a paso y estamos enfocados en ganar el sábado primeramente Dios".