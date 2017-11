El Olimpia de Carlos Restrepo se fortalece para juego ante Platense

Los merengues del Olimpia continuaron con su preparación de cara al duelo ante el Platense y la buena noticia para los blancos es que recupera parte del plantel de jugadores que no pudieron estar en el duelo ante el a Upnfm.



"El único que daría pendiente es Andrés Quejada, luego ver mañana como reacciona Jonathan Paz, pero con Luis Garrido y Carlos Will Mejía es una buena mano que nos darán al equipo", indicó Óscar Salgado, asistente técnico del Olimpia.

Otra de las buenas noticias para el técnico Carlos Restrepo en el estado de salud de German Mejía, quien no es de gravedad y podría estar para este compromiso. "Sufrió una contusión bastante fuerte en el partido anterior, pero creemos que estará para el domingo. Él está en tratamiento médico, pero si estará recuperado para este juego".



Sobre el duelo ante el Platense. "Es un rival complejo, perdió cuatro partidos con su nuevo entrenador y ahora ganó dos y ya Jairo Rios le va encontrando la vuelta y ha sumado. Para nosotros será muy difícil por la seguidilla de partidos, las múltiples bajas, pero estamos satisfechos con el rendimiento del equipo ante la Upnfm, Real España. Hay muchos jóvenes como José García que logró debutar en este juego".



Una de las apuesta del cuerpo técnico de los merengues es mejorar el nivel de juego que ha tenido el equipo en el duelo ante los universitarios. "Hay que hacer un mejor partido que el del miércoles, ya que no estamos satisfechos, los jugadores lo sabes, tarde habló, pero hay que hacer un mejor juego; ya que Platense será más complicado por eso buena motivación que trae, el entrenador conoce bien al Olimpia".



Óscar Salgado es claro que el equipo no ha mostrado su mejor cara en el torneo de Liga Nacional y la exigencia es mayor. "Un poco la brillantes de Olimpia la ha demostrado más en el torneo de Concacaf, el jugador estuvo muy compenetrado en ese torneo, pero ya terminó. Partiendo que ahora estarán concentrados en el torneo de Liga, yo creo que será beneficioso para estar en los primeros lugares y mostrar un mejor juego".



Además se dejó claro que los jóvenes que formaron parte de la plantilla en el partido de la jornada pasada va seguir teniendo oportunidad en este juego ante los escualos.



"Es una juventud que ha estado en el equipo y se vino haciendo un trabajo desde el cuerpo técnico anterior y ahorita por la situación que el equipo vive de los llamados a la Selección, los lesionados; pues está el espacio para ellos: José García, Rembrandt Flores, Alejandro Reyes, José Casildo y Jorge Álvarez. Muchos de ellos seguirán para este partido del domingo, el miércoles".



Y finalizó diciendo que estos jugadores fueron tomados en cuenta por el rendimiento que se les ha visto en el torneo. "Todos estuvieron en la pretemporada del equipo, se les da seguimiento en el torneo de reservas, así que cuando se toman ese tipo de decisiones no son alocadas, sino que hay un conocimiento pleno de todo el plantel".