Bolillo Gómez: "Los partidos más difíciles fueron contra Honduras"

Hernán Darío “Bolillo” Gómez es una especie de héroe en Panamá. Logró lo que nunca se había hecho: clasificar a los panameños a su primer Mundial de fútbol mayor. El “Bolillo” atendió a DIEZ desde Panamá en una extensa charla de fútbol.

Profe, ¿usted siempre confió en este proyecto?

Bueno, cuando yo recibí la selección de Panamá había visto que tenía una gran opción, la eliminatoria pasada había quedado fuera del repechaje por diferentes circunstancias, pero había sido un equipo que estaba muy cerca, yo conocí a la mayoría de jugadores porque muchos de ellos se criaron en Colombia, cuando el presidente de la federación panameña me llamó, yo sentí que de ahí venía mi camino.

¿Entonces usted sabía que si aceptaba el reto al final de la carrera usted podía celebrar?

Sí, cuando terminó esta eliminatoria, a quien yo le dediqué esta clasificación fue a Jorge y Julio Valdez porque ellos tenían el trabajo adelantado, yo nunca prometí nada, esa es una mala información que hay de parte de la prensa, yo soñaba con ganar esta eliminatoria, es distinto a prometer, pero tenía mucha confianza de que podíamos pasar.

¿Entonces me está diciendo que Julio y Jorge Valdés estaban entrelazados con su sistema de juego?

Sí, eran las personas más cercanas a la selección, siempre me informaron bien, siempre apoyaron, fueron los mejores jugadores que ha tenido el fútbol panameño y los más apropiados para realizar la selección, caso contrario son muchos exfutbolistas panameños que lo que siempre hicieron fue tratar de dañar el trabajo. Yo valoro mucho a estos personajes que siendo los mejores siempre nos alentaron y dijeron que el camino era por donde íbamos, entonces, yo le agradezco esto a todos ellos.

¿Ellos siempre trabajaron con usted, no fueron egoístas cuando usted les pidió información, ellos siempre estaban dispuestos?

Siempre estuvieron abiertos, me dieron un informe de jugador por jugador, partido por partido, fueron nuestra mano derecha.

Ese estilo de juego suyo, ¿le costó implementarlo en Panamá?

Lo que pasa es que los colombianos desde 1987 empezamos a cambiar el estilo de la selección Colombia, a preocuparnos por dar un orden importante dentro de cualquier grupo y tratar de hacer lo que se sentía en nuestro país, pues haciendo eso con Colombia se lograron tres mundiales, después fuimos a Ecuador e hicimos lo mismo, en Panamá era medio parecido, era un fútbol precipitado, rápido, juego largo, entonces, nos dedicamos a darle un estilo, trabajamos mucho en triangulaciones, los muchachos lo interpretaron bien, en todas las competencias en las que estuvimos, Uncaf, Copa de Oro, eliminatorias, siempre estuvimos como protagonistas en buenos puestos, no ganábamos nada, pero sabíamos que con ese estilo podíamos alcanzar este logro.

Profe, las ocasiones en que el tiempo pasaba y Panamá no ganaba nada, la presión, la crítica, las opiniones malintencionadas de todos los sectores, ¿pensó alguna vez en alejarse de Panamá, de tirar la toalla?

No, nunca, la verdad que a estas alturas no, yo sabía que eran críticas de personas que no me llegaban, si les respondía y peleaba por ellas, pero no me afectaban para nada, yo sabía para dónde iba y sabía lo que hablaban, en todas partes del mundo existe esa clase de periodismo, ellos creen que es el periodismo bueno y que a la gente le llega porque son amarillistas y malintencionados. Entonces no afectaba y trabajé muy bien el grupo, a los muchachos tampoco les afectó, yo les dije cómo eran las cosas, de dónde venían las críticas, porque en todas partes del mundo hay periodistas que no quieren que su selección vaya porque se les acaba el programa, entonces con los muchachos nos blindamos, eso nunca nos afectó y jamás pensé en irme porque teníamos la esperanza de culminar bien.

Usted es un hombre que no se le queda callado a nadie, si alguien le pega una trompada en el lado izquierdo de la cara usted no pone la derecha para recibir otra. ¿Es alguna estrategia suya para salir adelante o desde que era niño siempre fue así?

Bueno, desde que era joven siempre fui una persona que respeté, pero cuando sentía que me querían pasar por encima e irrespetarme no dejaba y trataba de responder de la misma manera.

¿Cuántas veces se peleó cuando estaba joven, se acuerda?

Creo que poquitas, trataba de ser una buena persona, pero cuando tenía la opción de hacer que me respetaran si lo hacía, pero no fueron muchas.

¿En qué momento creyó que se podía lograr el objetivo final?

Nosotros desde que empezó la eliminatoria en la cuadrangular y empezó la hexagonal, nunca salimos del cuarto puesto, siempre estuvimos en esa posición, entonces pensábamos que de estar nosotros entre los cuatro de afuera por la cuestión de continuidad y trabajo era muy merecido, nosotros siempre sentimos que era muy merecido estar entre los tres o cuatro de la clasificación.

Con su bagaje, llega algún momento en el que usted analiza y observa y la mente se le llena de perspectivas. ¿En algún momento creyó que esto se pudo haber tambaleado?, contra México obtuvieron el empate en el último minuto y cuando a usted le enfocan parecía que quería que la tierra se lo tragara.

Realmente nosotros elaborábamos fecha por fecha, sabíamos dónde se le podía sacar provecho a los resultados y donde no, por ejemplo con México nosotros veíamos el empate, jugamos con futbolistas que no eran los continuos y se jugó bastante bien, pudo haber sido un empate al final, pero era muy importante seguir controlando el gol promedio que era un punto más, no sé cuántos contaron con eso, pero nosotros siempre creímos que era un buen promedio de goles y cuando ese partido terminó nosotros quedábamos con menos uno o menos dos, veníamos delante de los que no llegaban, pero después teníamos partido con Trinidad, ahí sabíamos que ocupábamos los tres puntos y ganamos tres a cero, nos pusimos firmes, donde me preocupé bastante fue en el partido contra Estados Unidos, no por perder, porque si nosotros perdimos contra ellos y ganábamos contra Costa Rica teníamos la oportunidad de quedar terceros, pero cuando estaba preocupado y vimos el cuatro a cero no hallamos explicación, porque cuando comenzó el duelo yo estaba diciendo que iba a ser una goleada porque el equipo no se encontraba, nunca imaginé que hubiéramos quedado solo así, después cuando íbamos para Costa Rica yo hablé con el equipo y les dije que teníamos que demostrar que no éramos nosotros los que jugamos en Estados Unidos, ya que esa mala actuación y los cuatro goles me preocuparon.

Hoy que usted es un héroe en el fútbol de Panamá, ha sabido asimilar eso en estos días. ¿Sigue siendo el mismo Hernán Bolillo Gómez?

Limber, ya es mi quinto mundial, yo soy una persona tranquila, me siento muy simple, disfruto en familia, con mis amigos, pero aquí me ha tocado disfrutar con el país y su gente, cuando salgo a la calle, estoy muy contento, estoy muy agradecido con la vida, muy agradecido con el apoyo de todos los panameños, siempre que salía a la calle era una voz de cariño, un respaldo que hacia sentir que yo era capaz, que me creían, que estaban esperanzados, entonces yo estoy metido en el grengué (planta), no.

El partido contra Costa Rica, ¿usted sabía o que estaba pasando en Honduras y Trinidad y Tobago?

Sí claro, todos sabíamos, pero el equipo en el primer tiempo jugó muy nervioso, pero en el segundo periodo fue un equipo que se fue encima, rodeó a Costa Rica, el gol iba a llegar porque el otro equipo no tenía la reacción para pararnos y el gol llegó en un momento oportuno y uno final feliz.

Profe, hágame una descripción, yo sé que las clasificaciones al mundial son totalmente diferentes, ninguna se compara a la otra, apuesto que Ecuador fue una cosa y Panamá fue otra, descríbame ese momento, del gol de Panamá al minuto 87.

Fue todo parecido, en Ecuador necesitábamos un resultado mayor y empezamos perdiendo, después hablé con los jugadores y les dije, si hacemos un excelente segundo tiempo logramos la clasificación, en este pasó lo mismo, solo que hablé de una forma distinta, más que hablar de fútbol hablé de la vida y del carácter, hablé de los compromisos, de todo lo que habíamos hecho y los muchachos entendieron y entregaron todo, entonces en el segundo tiempo yo decía que íbamos a clasificar, cuando vi el último gol yo dije que era justo por todo lo que habíamos hecho, era justo que Panamá clasificara de tercero, porque si usted se pone a ver los equipos que ya clasificaron y a Honduras que tiene una opción muy grande nunca cambiaron técnico, siempre creyeron en el proceso y por eso es justo que las cosas estén como estén.

Profe, ¿cuál es su opinión para la gente que cree que ese había sido un partido arreglado por el error del árbitro que unos aseguran que lo hace a propósito y eso al final termina beneficiando a Panamá?

Esas son jugadas de fútbol, era una jugada enredadísima y podía estar tapando, a mí me dio la impresión que era un claro penal, con el respeto me merecen todos los hondureños, en el partido Honduras-Panamá el balón de Alberto Quinteros sí entró para el segundo gol, esa jugada la tenemos muy clara, el árbitro dijo que no, pero el balón claramente penetró, entonces son jugadas que a veces favorecen. Todos los partidos que jugó Panamá, cuando existían dudas nunca favorecieron a Panamá, entonces a veces le quitan a uno y le dan a otro.

¿Profe, cómo analiza las posibilidades de Honduras contra Australia?

Lo primero es que estoy muy contento que Honduras con técnico colombiano está muy cerca de ir al mundial, le voy a ser muy sincero, para mi nuestros partidos más difíciles fueron contra Honduras porque tienen una gran cantidad de jugadores, poseen unos buenísimos delanteros que desafortunadamente en todos los partidos dejaron de jugar fútbol a los últimos minutos y por eso no pudieron terminar los partidos que iban ganando, por ejemplo en Panamá dejaron de jugar en el segundo tiempo, pasaron casi todo el partido tirados en el suelo, hubo un descontrol total, pero si se corrige un poquito eso y se trata de llegar hasta el final y obtener los resultados Honduras tendría que estar en el mundial también. Jorge Luis es un gran técnico, me parece un hombre muy trabajador, pero tiene que tratar de llegar hasta el final, no dejar que el partido termine antes que el árbitro pite y finalice haciendo cosas que no son buenas para el fútbol y por ahí no tener que decirle al árbitro que por qué pitó 15 minutos más, si vos hacés un análisis sobre ese tema es cierto que el réferi tuvo que pitar un poco más, porque sí hubo cosas que se demoraron, más que Honduras tiene con qué seguir jugando durante todo el parido, ya que posee muy buenos jugadores, es un equipo con experiencia, es un país futbolero, tiene una muy buena hinchada, tiene muy buen técnico, pero eso sí digo que hay que jugar hasta el final.

Ya que tocó el tema de Jorge Luis Pinto, ¿se reconcilió con él, se reunieron y platicaron de esas malas vibras que se habían filtrado en los medios de comunicación?

Bueno, él es rebotado igual que yo y cuando nos tocó enfrentarnos, pues nos dijimos cosas malucas, yo después me arrepentí de todo eso, pero sí lo valoro como un hombre profesional, como un buen técnico y le deseo que vaya al mundial.

¿Ahora que ya está clasificado al mundial, profe, ya comenzó a planificar para dentro de 8 meses?

Sí, ya nos reunimos con él con el cuerpo directivo, tenemos unos partidos en Austria, contra Irán y contra Gales en Europa, mañana nos concentramos para un partido contra México, es muy importante ir a Europa a jugar y a darse cuenta que es otro fútbol, aquí en Panamá todos estamos conscientes de que es otro balompié, entonces vamos a hacer un trabajo digno, ya que las distancias con los otros equipos son grandes.

Estuve analizando la edad promedio en su equipo y vi que tiene muchos jugadores veteranos. ¿Le va a seguir apostando a eso para el mundial?

Limber, yo considero que los jugadores son buenos a malos, para mí los futbolistas en esta eliminatoria fueron bien importantes, bien maduros y armaron un buen grupo y tuvimos la opción de hacer una excelente mezcla entre los muchachos y también los mayores solo son 5.

¿Qué valor tiene para usted esta eliminatoria mundialista?

Yo creo que es una de las cosas más grandes, eran momentos difíciles, también creo que este era un país que necesitaba un triunfo porque fue muy cerrado hasta el final, todo esto fue reuniendo cosas para ser de los triunfos más grandes de Panamá.

¿Siempre se mantuvo intacto de salud o alguna vez pensó que ya no podía seguir?

No, yo nunca pensé en no seguir, pero hubo momentos de descomposición y de preocupación, tuvimos muchas lesiones, cambiar mucho la nómina, vos sabés que Panamá es un país con tres millones de habitantes, no es un país con un torneo interno grande, sino uno que está mejorando y se nos lesionaron jugadores bien importantes, eran momentos donde se sufría porque había que estar cambiando, hubo partidos donde se presentaron errores puntuales nuestros como en el de Trinidad y Tobago, también contra Honduras que antes del partido tuvo que salir Gabriel Gómez, un jugador importante dentro de la cancha, lo planifiqué muy abierto, entonces son errores como técnico que uno también debe entrar a corregir y emprender.

¿Usted ya está viviendo su mundial?

Pues yo creo que desde que uno está en las eliminatorias ya está viviendo un mundial, ya se siente un poquito más seguro de las cosas al comenzar a trabajar con equipos de otros continentes que no nos habían tocado nunca.