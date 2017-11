Diego Vázquez: “Ese campo pareciera que no está en las mejores condiciones”

En Motagua ya todo está listo para enfrentar al Vida este domingo a las 3:00 PM en La Ceiba. Diego Vázquez reconoce que ganarle a este equipo no será pan comido, recuerda lo que sucedió en la primera vuelta y con eso se guía.



“A pesar que en el último partido no ganó, ha mejorado. Nos costó mucho ganarle en Comayagua a pesar que hubo algunos errores arbitrales, en su cancha será difícil superarlos. En el partido que estuvo acá se vio bien ordenado, nos costó encontrar las ideas para poder superarlos, ellos de local se van a potenciar y será complejo como lo son todos”.

La “Barbie” no ha perdido ante Vida jugando en La Ceiba, esa estadística no dice nada para él porque cada encuentro es una historia distinta.



“Eso sirve para la previa porque cada partido tiene una historia diferente, tiene momentos y jugadores diferentes, a pesar de algunas bajas por los chicos que están en la selección y algunas lesiones creo que llegamos bien”.



Vázquez volvió a hablar de su rival y esto dijo: “En el partido que estuvo acá se vio bien ordenado, nos costó encontrar las ideas para poder superarlos, ellos de local se van a potenciar y será complejo como lo son todos”.



Sobre el primer lugar aseguró que el objetivo dentro del grupo es mantenerse y eso lo intentarán en el cierre del certamen.

“El objetivo siempre es estar arriba, obviamente que si estamos en esa posición hay que intentar mantenerla, viene este partido que es bastante complicado y debemos superar a un rival que no será nada fácil”.



Motagua cuenta con algunas bajas como los seleccionados y lesionados, el argentino menciona que no es fácil mantener al club en los primeros puestos ante estas circunstancias, además habló de Marcelo Pereira y su recuperación.



“Somos rigurosos con la idea que tenemos, no es fácil por que son diferentes posiciones las que faltan en el equipo, Marcelo viene evolucionando y veremos si es parte de los 18 que llevamos”.



Para finalizar el estratega opinó sobre el estado del engramillado del estadio ceibeño, mismo que asegura no se ve en las imágenes que ha visto y que podría jugar en contra de ambos clubes.



“La idea es siempre estar en los alto, lo demás se va dando en los partidos. Por las imágenes que hemos visto en la tele ese campo pareciera que no está en las mejores condiciones pero está para los dos y no es un factor para decir que sea determinante, obviamente que cuando un terreno no está bien afecta al que juega bien, esperemos que nos afecte lo menos posible”.