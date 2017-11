Ana Rivera, una morena y futura periodista hondureña que te cautivará

Ana Gabriela Rivera es una chica con un corazón gigante y sobre todo inteligente. Es estudiante de la carrera de periodismo y fue la ganadora a la corona del Miss Periodismo UNAH 2016.

VER LA ESPECTACULAR SESIÓN DE FOTOS DE ANA RIVERA, FAN DEL OLIMPIA Y DE NOEL VALLADARES

Es una mujer dulce y encantadora, amante de las cosas sencillas, que nos regaló un espacio de su agenda para darnos detalles de su vida personal y además confesó que es aficionada del Olimpia y expresó su gran admiración hacia el exguardameta del albo, Noel Valladares. La hermosa capitalina tiene 25 años. ¡Enamórate de esta belleza!



¿Por qué elegiste la carrera de periosdimo?

Periodismo es lo mío, lo que siempre quise, desde que estaba en la escuela, no se que sería de mí sin el periodismo. No me veo estudiando otra carrera.



¿En que rama del periodismo te ves?

Me encanta todo el periodismo en su contexto: la radio, televisión, pero lo que más me llama la atención es la prensa escrita, que es una excelente escuela para llegar a la televisión.



¿Qué se siente haber portado el título de Miss Periodismo UNAH 2016?

Un bonita experiencia que me hizo crecer como persona, me dí cuenta que tengo la capacidad de lograr muchas cosas: mis metas, más seguridad en mí y ante todo no perder la humildad. Compartir con mi familia y amigos que estuvieron apoyándome es maravilloso, no tiene precio.



¿Eres una persona de gran corazón que ayuda a quienes lo necesitan?

Sí. A raíz del certamen de periodismo no quise quedarme con ser la imagen de la facultad, si no que ir más allá. Busqué involucrarme con actividades como: sembrar plantas, donar útiles escolares a una casa hogar y entregar ropa y juguetes a los niños con cáncer.



Cuéntame, ¿Te ha llamado la atención un jugador de la Liga Nacional?

No, por el momento nadie, pero no se si saldría con uno. No puedo decir de esa agua no beberé porque el camino es largo y me puede dar sed.

Ana Rivera se declara una apasionada del periodismo.





¿Qué debe hacer un hombre para conquistar tu corazón?

No daré todos los detalles, pero me gusta un hombre que sea sincero, cariñoso, atento, humilde. Me gusta que me respeten... bueno no más ja ja ja que les cueste.



¿Qué tienes que decir respecto la selección de Honduras?

Creo que han hecho un buen trabajo, los jugadores son los que dan todo en la cancha, ellos son los que se llevan en peso más grande. Pinto los ha coordinado muy bien, pero les falta confianza en si mismo.



¿Cuál es tu mensaje para el nuevo tridente de Pinto que jugará en el duelo ante Australia?

Todos los catrachos vamos a estar motivados apoyándoles, tienen que dar todo en la cancha y jugar con el corazón. Deben ser positivos para llevarnos la victoria y vivir esa experiencia de estar nuevamente en el mundial.



¿A qué persona le sacarías tarjeta roja?

A las personas prepotentes y egocéntricas.



¿Quién es tu jugador hondureño favorito?

Noel Valladares, por su trayectoria y el buen papel que ha desempeñado con el Olimpia y la Selección Nacional.



¿Messi o Ronaldo?

Sin dudarlo, Messi.

ALGO MÁS...

Proyecto: Ana Rivera aspira a fundar una ONG para niños en riesgo social y niños con cáncer, de esa manera poder aportar su granito de arena con la sociedad hondureña.



Comida favorita: Pollo con tajadas y baleadas

Cita perfecta: En la playa

Color favorito: Rojo vino

Equipo: Olimpia