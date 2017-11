Marathón buscará el liderato ante Honduras Progreso, su más difícil rival

El Marathón busca ese primer lugar en la tabla de posiciones, y si quiere conseguirlo, esta tarde tiene que obtener la victoria ante el Honduras Progreso en la décimoquinta fecha del torneo de Apertura, y luego esperar que tanto Olimpia y Motagua no sumen mañana ante el Platense y Vida respectivamente para ubicarse en el primer lugar.



Los verdolagas en la pasada jornada se llevaron el clásico sampedrano ante Real España y llegan motivados para este enfrentamiento.

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA DE LA LIGA NACIONAL



Además, esta será la primera vez que Héctor Vargas y Nerlin Membreño estén dirigiendo a diferentes equipos que no sea el Olimpia, pues en el torneo anterior eran el maestro y el alumno en los albos.



En el primer partido en el Humberto Micheletti, Membreño no pudo dirigir al Honduras en el banquillo, porque no estaba inscrito.



El técnico argentino, enfrentó al Honduras Progreso dirigiendo a Olimpia en 14 juegos: Ganó 6, perdió 5 y empató 3, y con Marathón su primer partido ante los arroceros fue en la jornada seis, donde los progreseños derroraton 4-3 a los esmeraldas. El partido comenzará a las 3:00 de la tarde en el Yankel Rosenthal, inaugurando la fecha 15.

POSIBLE ALINEACIONES

Marathón: José Calderón; Carlos Perdomo, Caue Fernandes, Johnny Leverón, Samuel Córdova; Allan Banegas, Joshua Vargas, Bryan Martínez, Júnior Lacayo; Yaudel Lahera y Yustin Arboleda.



Honduras Progreso: Woodrow West; Carlos Sánchez, David Mendoza, Johnny Rivera, Pastor Martínez; Juan Ángel Delgado, Mariano Avecedo, Franklyn Morales, Jorge Cardona; Fredixon Elvir y Jerrel Britto.