Martín 'Tato' García: "Quiero llevar a Real España al lugar que merece estar"

Martín "Tato" García, nuevo técnico del Real España llegará el próximo martes a suelo hondureño. El uruguayo aparte de comandar inferiores del Peñarol, dirigió al Independiente de Campo Grande de la Primera División de Paraguay.

Además el exjugador promete a la afición del equipo 'Aurinegro' ponerlos en los primeros lugares, subir jóvenes de las reservas y adelantó que firmará por un año.

García ha venido conociendo a los jugadores del Real España y sabe de la lesión de Luis "Buba" López y del regreso de Mario Martínez de Egipto.

ENTREVISTA

¿Qué tal, cómo se siente de ser el nuevo técnico del Real España?

Con ganas de estar por ahí y conocer al equipo, conocerlos cara a cara porque ya tengo unos análisis y lo tengo bastante claro, con ganas de estar con ellos, conversar, compartir y de ver cómo salimos de esta situación.

¿Cómo se da su llegada al Real España?

Lo manejó mi empresario y luego conversamos con Elías (Burbara), analizando temas del equipo, sé que está el profe Rodrigo Castro (uruguayo), tenemos un buen concepto de él, por suerte gracias a Dios Elías (Burbara) se volcó por nosotros.

¿Ya firmó y por cuánto tiempo?

No, todavía no. El martes estaremos llegando a Honduras y sería por un año.

¿Julio "Palomo" Rodríguez tuvo algo para que usted llegue a Real España?

No, con el único que he tenido contacto es con Elías Burbara y Eloy Page.

¿Quién será su asistente en el Real España?

Rafael Canovas.

¿Qué sabe de Real España?

Bastante porque a equipo que llego trato de informarme, vengo analizándolo desde hace dos semanas, viendo cosas, sé que es un equipo grande, sé que han pasado grandes jugadores como Carlos Pavón y Tyson Núñez, jugador que lo tuve que enfrentar aquí en Uruguay cuando él estaba en el Nacional, 'Palomo' Rodríguez, su historia, y sus títulos.

¿Sabe en la mala situación que está pasando Real España y de la presión que tendrá?

Sí, como todo equipo grande, yo estoy acostumbrado, estuve en Peñarol, fui cinco veces campeón en Uruguay, tengo un recorrido grande en el fútbol y por suerte en equipos que te exigen y son los desafíos que me gustan.

¿Qué propone como nuevo técnico del Real España?

Los equipos míos son agresivos, me gustan equipos cortos, sobretodo como un equipo grande como el Real España, mi sistema es un 4-2-4, con dos extremos abiertos, rápidos, me gustan los equipos ordenados, he visto los goles que le has hecho últimamtente, eso hay que mejorarlo, eso lleva trabajo y transmitir al jugador que crea lo que uno está haciendo, los clubes que yo dirijo son aguerridos y de buena tenencia de pelota, pero no esa de que no hace año.

¿Siente nervios de tener otro reto fuera de su país?

No, nervios no, al contrario, siento mucho placer y mucha alegría. Es un desafío para mí y a meterle para adelante y llevar al (Real) España a donde se merece estar como equipo grande

¿Ya conoce algún jugador de la actualidad del Real España?

Sí, Luis "Buba" López que ahora pasa por una lesión, Allans Vargas, 'Camello' en el medio, Mario Martínez que llegó de Egipto y Nicolás Cardozo, el conocimiento lo tengo porque ya hace varias semanas lo vengo analizando

¿Conoce a alguien aquí en Honduras?

A Edgard Álvarez que ahora juega en Platense, él fue compañero mío en Peñarol, comíamos en la misma mesa, hice una amistad bárbara con él, salimos campeones en el 2003, ahora es gerente deportivo del Platense.

¿Había tenido algún contaco con otro equipo de Honduras?

No, para nada, hace unos días estuve a punto de irme a dirigir a Paraguay.

¿Qué le promete a la afición?

Trabajo y humildad, voy a estar 24 horas para el club, voy a darle oportunidad a los juveniles, porque un equipo grande tiene que sacar jóvenes, tenemos que tener mínimo tres a cuatro jugadores en selecciones menores, tengo mucha experiencia con los juveniles.