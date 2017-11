Vargas aduce que en Olimpia 'llamaban' a alguien ligado a los árbitros 'y las nominaciones estaban al día'

Héctor Vargas siempre lanza un dardo. Siempre. Esta vez pese al triunfo de Marathón ante el Honduras Progreso, el argentino dijo un par de cosas acerca de lo que se vive en el fútbol nacional fuera de las canchas.



"Uno estando adentro ve un montón de situaciones que es complicado", dijo Vargas en la conferencia de prensa donde también se refirió al partido que recién le habían ganado a los progreseños.



De momento puede presumir ese primer lugar con Marathón.

"¡Qué lindo! Es lindo porque cuesta, por el esfuerzo de los muchachos. Hoy enfrentamos un equipo duro, está en esa situación de pelear el descenso porque las circunstancias del fútbol son así, pero antes que pudiéramos convertir ellos tuvieron una clara. Fue un partido de ida y vuelta, que no era para un resultado de 1-0. Lo bueno que ganamos nosotros y estamos en carrera nuevamente por el primer lugar".

VER: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL DE HONDURAS



Con lo que está generando su Marathón, no tendría que terminar sufriendo.

"Nos faltó un poco de contundencia, tener tranquilidad de definir en el momento justo. Creo que Júnior (Lacayo) tuvo dos, Justin (Arboleda) otra, pero te voy a decir lo que me dice Rolin Peña 'Marathón se gana así, sufriendo', simplemente nos toca eso. Hoy manejamos todas las opciones para ganar. Todos los cambios fueron para ganar".



Hoy vimos un Marathón más lento, ¿fue por el rival?

"Claro, lo habíamos hablado con ellos, que si queríamos jugar con la intensidad que juega el Honduras Progreso lo más probable era que caeríamos en un terreno que les viene bien a ellos. Había que tratar de sostener un poco y frenar el ritmo del partido. Realmente nos costó, pero la idea era manejar el partido y restarle la intensidad".



Los aficionados verdolagas están emocionados con Marathón ¿Usted qué tanto se ilusiona a cada jornada?

"Yo lo decía el otro día que en esta instancia dependerá mucho... Yo vengo de un club, (tres años en Olimpia) que maneja muy bien todo el tema extracancha. ¿ Ahí ver qué árbitros nos toca?. Por ahí Marathón es un equipo grande, pero Olimpia tiene esa posibilidad de hablar con gente que en esas instancias decisivas te pueden complicar. Realmente el fútbol no es tan limpio como parece, sinceramente yo he estado mucho tiempo aquí, uno estando adentro ve un montón de situaciones, que es complicado.

Creo que nos podemos ilusionar, pero también debemos tener de lado mucha suerte para solventar una situación que a lo mejor no lo manejamos porque al menos en este momento Marathón no es el fuerte de la Liga o de la Federación.



¿No está dando a entender que estando en Olimpia recibió favores o sugirió árbitros?

"No, no pero sí llamaban a algún personaje que estaba muy ligado a los árbitros y las nominaciones estaban al día, me consta".